Rinnovato accordo tra Cnr e Comando Carabinieri TPC

Rinnovato l’accordo tra Cnr e Comando Carabinieri per la Tutela Patrimonio Culturale (TPC) per contrastare illeciti contro beni culturali

La presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza e il Gen. B. Roberto Riccardi, Comandante dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (CC TPC), hanno rinnovato la sigla dell’accordo, di durata triennale, al fine di saldare l’ormai pluriennale collaborazione per l’avvio di nuove azioni volte ad accrescere le capacità di contrasto agli illeciti commessi in danno dei beni culturali nazionali, con particolare riferimento alle aree archeologiche, attraverso lo studio e la sperimentazione di nuovi strumenti tecnologici di contrasto ai crimini nel settore.

Alla firma della dichiarazione di intenti, tenutasi presso la sede dell’Ente, erano presenti Costanza Miliani, direttrice dell’Istituto di scienze del patrimonio culturale, Luca Papi del Dipartimento di scienze umane e sociali, patrimonio culturale del Cnr, il Ten.Col. Lanfranco Disibio e il S.Ten. Gilda Guerisoli del Comando TPC.