Disturbo depressivo maggiore: zuranolone si conferma efficace

Disturbo depressivo maggiore: dal Congresso ECNP arrivano conferme definitive sull’efficacia a breve termine di zuranolone

Presentati al 34° Congresso dell’European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), i risultati completi dello studio WATERFALL di fase 3 condotto con l’agente sperimentale zuranolone (Sage-217), mostrano che il farmaco che migliora i sintomi della depressione maggiore e aumenta la qualità della vita in appena tre giorni, suggerendo che potrebbe essere un’efficace opzione di trattamento efficace a breve termine per i pazienti con disturbo depressivo maggiore (MDD, Major Depressive Disorder).

Lo studio randomizzato, controllato con placebo, ha confrontato zuranolone, steroide neuroattivo che si lega ai recettori GABA-A sia sinaptici che extra-sinaptici, con placebo in pazienti con MDD. Sul totale dei partecipanti, il 30% stava già assumendo antidepressivi.

I ricercatori hanno scoperto che il farmaco era associato a un significativo miglioramento dei punteggi della depressione rispetto al placebo, con beneficio osservato già al terzo giorno. Ciò è stato accompagnato da una migliore condizione in termini di funzionalità e benessere.

Il farmaco era anche «generalmente ben tollerato» e aveva un profilo di sicurezza che era «in linea» con quanto era stato osservato in precedenza con il farmaco, ha detto il relatore, Colville Brown, della Sage Therapeutics (azienda sviluppatrice del farmaco, insieme a Biogen) di Cambridge (Massachusetts, USA). «Questi dati continuano a supportare lo sviluppo dello zuranolone come potenziale trattamento a breve durata di 14 giorni per gli episodi di DMM»

Confronto tra farmaco attivo e placebo in base al punteggio sulla scala HAMD-17

Peraltro, nonostante fosse significativo, il beneficio del farmaco era solo leggermente superiore al placebo, sollevando dubbi sul disegno dello studio e sulle reali prestazioni del farmaco.

Brown ha spiegato che i pazienti con MDD sono stati randomizzati a zuranolone orale 50 mg o placebo una volta al giorno per 14 giorni, con riduzioni della dose a 40 mg o placebo corrispondente consentito in caso di intolleranza percepita.

I pazienti sono stati valutati al basale e al 15° giorno utilizzando la 17-item Hamilton Rating Scale for Depression (HAMD-17) prima di entrare in un periodo di follow-up di 28 giorni fuori dal farmaco in studio.

Tra i 268 partecipanti che hanno ricevuto zuranolone, il 90,3% ha completato lo studio, rispetto all’87,4% dei 269 pazienti nel gruppo placebo. L’età media dei partecipanti era di 40 anni. Le donne costituivano il 69,4% di coloro che hanno ricevuto zuranolone e il 61,7% di chi era stato assegnato al placebo.

Il punteggio medio di HAMD-17 al basale era 26,8 e 26,9 nei gruppi zuranolone e placebo, rispettivamente. Brown ha osservato che il 29,5% dei pazienti nel gruppo zuranolone e il 30,1% di quelli assegnati al placebo stavano assumendo antidepressivi al basale.

Endpoint primario raggiunto dopo 14 giorni di trattamento

L’endpoint primario dello studio è stato raggiunto, in quanto i pazienti che assumevano il farmaco in studio hanno sperimentato una riduzione significativamente maggiore dei punteggi HAMD-17 dal basale al giorno 15 rispetto a quelli trattati con placebo (14,1 contro 12,3 punti; P = 0,0141). (fig. 1)



Fig. 1 – Studio WATERFALL. Confronto tra zuranolone e placebo dopo 14 giorni di trattamento in termini di riduzione dei punteggi HAMD-17 (17-item Hamilton Rating Scale for Depression).

Brown ha evidenziato che la differenza nella riduzione dei punteggi HAMD-17 tra i gruppi zuranolone e placebo era già significativa al 3° giorno (P <0,0001) e di nuovo all’8° giorno (P <0,0001) e al 12° giorno (P <0,001).

Al 3° giorno, i tassi di risposta all’HAMD-17 erano significativamente più alti tra i pazienti trattati con zuranolone rispetto a quelli trattati con placebo, rispettivamente del 29,3% contro il 16,3% (P < 0,001). Tuttavia, le differenze al 15° giorno e al 42° giorno non erano più significative.

Un effetto simile è stato osservato per le remissioni all’HAMD-17, che sono state osservate nel 7,6% dei pazienti trattati con zuranolone e nel 2,3% di quelli trattati con placebo al 3° giorno (P < 0,01), salendo al 29,8% rispetto al 27,1% al 15° giorno e al 30,8% rispetto al 29,6% al 42° giorno, e nessuna delle due differenze era significativa.

Brown ha anche dimostrato che, in tutti i momenti durante i periodi di trattamento e follow-up, i miglioramenti nei tassi di risposta nel Global Improvement sulla Clinical Global Impression scale hanno favorito lo zuranolone.

Nel questionario sulla qualità della vita SF-36v2, i miglioramenti hanno nuovamente favorito lo zuranolone su tutti i domini, sebbene la differenza fa trattamento attivo e placebo fosse significativa solo per la vitalità al 15° giorno, con 12,8 punti contro 9,7 (P < 0,05).

Questo farmaco, è stato fatto notare, è già in sperimentazione per altre indicazioni (depressione post partum, disturbo bipolare, disturbo d’ansia generalizzato e, trattamento della depressione farmacoresistente) e ha le potenzialità per avere un impatto significativo su milioni di persone a livello globale.

Fonte:

34th ECNP Congress, 2021. Abstract S.09.02.