Al Teatro Le Maschere in scena “Re Bazza di Tordo”

Fino al 28 novembre al Teatro Le Maschere di Roma in scena lo spettacolo “Re Bazza di Tordo” tratto dall’omonima fiaba dei fratelli Grimm

Sarà in scena al Teatro Le Maschere, nell’ambito della sezione dedicata ai più piccoli, Fiabe e Biscottini, lo spettacolo RE BAZZA DI TORDO (fino al 28 novembre 2021 sabato e domenica ore 16.00), liberamente tratto dall’omonima fiaba dei fratelli Grimm, testo di Carla Marchini, regia di Gabriella Praticò, con (in o. a.) Lorenzo Branchetti, Martina Carletti, Francesco Mistichelli. Costumi di Carla Marchini e scene di Giuseppe Convertini.

Questa favola dei fratelli Grimm, riveduta e corretta, narra di una principessa, Stella, bella ma viziata e prepotente. Il re, suo padre, è disperato perché nessun principe riesce a conquistare il cuore altezzoso di Stella ed il reame rischia quindi di restare senza eredi.

Sarà un Mendicante al quale il re affiderà la riluttante principessa ad insegnare a Stella il rispetto, la generosità, l’umiltà! La morale per i più piccoli è molto chiara: sii generoso ed altruista!

Possiamo tranquillamente dire che la protagonista di questa storia, Stella, è una bulla ante litteram!

La favola, in quanto tale, non affronta il problema del bullismo come lo conosciamo oggi, ma dimostra ai più piccini quali sono le conseguenze di un comportamento arrogante e superbo attraverso situazioni comiche, momenti di riflessione e canzoni, i bambini vivranno il cambiamento di Stella.

Teatro Le Maschere, via Aurelio Saliceti 1/3 – 00153 Roma

Orario spettacoli Fiabe e Biscottini: il sabato e la domenica alle ore 16.00 ed eventualmente alle 18.00 solo su prenotazione.

Prezzo biglietto € 10,00

Info e prenotazioni: tel. 06 58330817, e-mail: [email protected]