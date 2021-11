KitKat lancia il Calendario dell’avvento e i Festive Friends

Da KitKat arriva il nuovissimo Calendario dell’avvento e i Festive Friends che accompagnano al Natale e accendono l’atmosfera delle Feste

Il primo dicembre inizia il conto alla rovescia per il tanto atteso Natale. Ogni giorno, fino al 25, il break sarà vissuto insieme al Calendario dell’Avvento KitKat Santa e ai suoi Festive Friends. KitKat Santa non sarà più solo a festeggiare il Christmas Break: sono arrivati i nuovi KitKat Festive Friends – 10 personaggi diversi che, come il nome stesso anticipa, sono stati creati per accompagnare tutti durante le feste natalizie e regalare un simpatico e originale break. Tutti diversi ma divertenti allo stesso modo, i KitKat Festive Friends sono mini personaggi di cioccolato al latte con morbido ripieno arricchito da croccanti inclusioni di wafer KitKat da trovare non solo nel nuovissimo Calendario dell’avvento, ma anche nel Mini Sacchetto KitKat Festive Friends e nell’esclusiva Variety Pack.

Il Calendario dell’Avvento è una vera e propria novità del Natale firmata KitKat e un autentico Santa’s workshop di KitKat. Il Calendario dell’Avvento di KitKat, come il Natale, vuole rendere ogni momento di condivisione, un momento unico e sorprendente. Per questo, ogni casella contiene un simpatico personaggio della linea Festive Friends, che accompagna al Natale con un pizzico di dolcezza in più, accendendo l’atmosfera di festa. Si sa, a Natale tutte le strade portano a casa, e quale miglior occasione allora per concedersi ogni giorno, insieme a KitKat, un dolce Christmas break? Il Calendario dell’avvento da 208g contiene 15 KitKat Festive Friends, 8 KitKat Festive Baubles e 1 KitKat Santa, tutti incartati singolarmente.

Ma oltre al Calendario dell’avvento i KitKat Festive Friends potranno essere gustati in compagnia delle persone più care anche all’interno del Kitkat Festive Friends Mini Sacchetto da 65g, che contiene 8 pezzi di Festive Friends, tutti incartati singolarmente. E non è tutto: tutti gli amici di KitKat Santa comporranno anche l’esclusiva Kitkat Festive Friends Variety Pack da 820g, da trovare solamente su Amazon e contenente 100 Festive Friends, tutti incartati singolarmente.

I Festive Friends sono il nuovo break natalizio che animerà e renderà speciale la pausa di ognuno. Ogni formato potrà essere usato per festeggiare il Natale, preparare speciali regali per i propri cari e concedersi un goloso mini break natalizio.