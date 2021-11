In libreria il manuale “Maghi meravigliosi”

In libreria “Maghi meravigliosi”, un manuale per giovani aspiranti maghi alla scoperta dei più grandi prestigiatori e dei loro sorprendenti trucchi di illusionismo

Quale mago può far levitare una principessa addormentata? Chi sa sfidare la legge della gravità? Come si evade da un baule chiuso a chiave? Il mondo dell’illusionismo non avrà più segreti: è uscito in libreria Maghi meravigliosi, il volume illustrato edito da 24 ORE Cultura che racconta ai bambini dagli 8 agli 11 anni gli spettacoli e i trucchi di magia più sensazionali della storia.

Grazie alle ricche e coloratissime illustrazioni di Lydia Corry, il volume diventa così un manuale imperdibile per ogni piccolo aspirante mago. Nelle pagine del libro sono infatti descritte in dettaglio le vite, i costumi, le scenografie e gli spettacoli di otto grandi prestigiatori dell’epoca d’oro della magia da palcoscenico: Jean Eugène Robert-Houdin, Richard Potter, Harry Kellar, Long Tack Sam, Adelaide Herrmann, Harry Houdini, Howard Thurston e Dante.

Il libro offre inoltre curiosi retroscena sul ruolo dell’assistente mago, sui ferri del mestiere, sulle origini dell’illusionismo e sui principali effetti speciali.

Guidati da Seymour, un coniglio bianco con frac e papillon appena uscito da un cilindro, i piccoli lettori potranno finalmente padroneggiare l’arte dell’illusione, divertendosi alla scoperta di alcuni dei più stupefacenti trucchi del mestiere, come il mistero dell’anatra che scompare, l’automa che gioca a scacchi, la levitazione e la principessa tagliata a metà.

Illustrazioni di

Lydia Corry – illustratrice britannica con sede a Brighton, si è laureata al Royal College of Art nel 2009. Le sue illustrazioni, sempre ricche e dinamiche, sono tutte dipinte a mano con una miscela di acquerello, inchiostro e gouache.

Scheda tecnica

Titolo: Maghi meravigliosi

Editore: 24 ORE Cultura

Illustrazioni di: Lydia Corry

Formato: cartonato 25 x 32 cm

Pagine: 48 pagine interamente illustrate

Prezzo: € 17,90

Codice ISBN: 978-88-6648-541-4

Dagli 8 agli 11 anni

In vendita in libreria e online