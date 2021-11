Regali di Natale: Ludovica Mascheroni lancia la candela deluxe

La candela deluxe di Ludovica Mascheroni per entrare nelle calde atmosfere del Natale con note olfattive nobili e un design sofisticato

Con il Natale alle porte, le case si scaldano con addobbi, strenne e piccoli elementi home decor capaci di portare subito un’aria di festa. Tra questi, non possono mancare le candele profumate.

Quella di Ludovica Mascheroni è una candela deluxe. In essenza di cuoio, vibrante, calda e avvolgente, con vetro opaco bianco logato e cover in pelle rigorosamente fatta a mano in Italia, come tutto ciò che viene realizzato dall’azienda italiana specializzata in arredamento e abbigliamento di alta gamma.

Un elegante elemento di arredo, da regalare o regalarsi, per accendere, con note olfattive nobili e un design sofisticato, la magia del Natale.

Prezzo candela profumata Ludovica Mascheroni: € 42