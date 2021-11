Lamecca online con il videoclip di “Ginger”

Lamecca su YouTube con il videoclip del nuovo singolo “Ginger”: il brano è disponibile anche online sulle piattaforme digitali

È disponibile su YouTube il videoclip di “Ginger”, il primo singolo dei LAMECCA.

Un brano alternative rock in cui la cantante si rivolge a sé stessa e alla ragazzina che era un tempo, rammentandole i tormenti dell’innocenza con cui viviamo i nostri sentimenti, le nostre debolezze.

«Composta in un’estate priva di vacanze, fatta di sudore e sala prove e in cui ci si conosceva ancora poco, Ginger è stato il primo brano nato da una jam session».

Il video, girato da Alessio Consoli (Cineska) a Salerno, vuole essere un biglietto da visita della band e del suo impatto live: una serie di flashback che richiamano il testo e il mood della canzone. Si alternano, in maniera rapida e dinamica, le scene in cui la band si esibisce sul tetto della scuola, quelle del bagno in cui vai a fumare di nascosto, le immagini che richiamano la crescita e le esperienze adolescenziali della protagonista.

La comitiva, il diario segreto, la prima auto sono tratti dalla memoria della protagonista e di Ginger, il suo alter ego, resi attraverso il fatto che la protagonista delle scene sia la stessa Rossella di oggi, insieme alla sua band, con cui rivive i momenti, i luoghi e le esperienze che hanno caratterizzato il suo percorso da “ragazzina”.