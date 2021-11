“Iry” è il brano d’esordio di Cristiano Proietti

Disponibile online su tutte le piattaforme digitali “Iry”, il brano d’esordio di Cristiano Proietti dedicato a tutte le donne vittime di violenze e soprusi

Iry e’ la storia di un ragazza tormentata .Le vicissitudini della vita a volte lasciano ferite profonde che solo il coraggio e la voglia di vivere riescono a superare. Il brano e’ dedicato a tutte le donne che con fatica e determinazione non si sono mai arrese.

Chi è Cristiano Proietti?

Cristiano Proietti, cantautore italiano, classe 1986, nasce tra il territorio Laziale e quello Abruzzese, nello specifico tra i borghi di Arsoli (RM) e Carsoli (AQ).

Passione innata per il canto sin da bambino, stimolato da un genere musicale pop/rock anni 80/90 che gli ruba il cuore.

Da sempre innamorato dei brani di Jon Bon Jovi e Bryan Adams che lo hanno accompagnato durante la sua adolescenza e spinto a scrivere i suoi primi testi.

La vita lavorativa lo porta a girare per anni l’Italia, diminuendo drasticamente il tempo per la musica, ma continua, comunque, a frequentare sale di registrazione in cerca della giusta ispirazione che arriva nel 2020, quando inizia a partecipare a numerosi social-contest su varie piattaforme online, liberandosi finalmente dal pregiudizio della critica che lo ha sempre attanagliato.

Compone il suo primo inedito dal titolo “IRY” dedicato a tutte le donne vittime di violenze e suprusi.