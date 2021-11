Arriva l’assegno unico per le famiglie: 175 euro per ogni figlio

Assegno unico per le famiglie: l’importo massimo per ciascun figlio minorenne è pari a 175 euro mensili che si riducono in base all’Isee

Arriva l’assegno unico per le famiglie. Oggi alle 11.30 è convocato il Consiglio dei ministri per l’esame del decreto legislativo che interessa i nuclei familiari con figli a carico. Secondo quanto emerge dalla bozza l’importo per ciascun figlio minorenne è pari a 175 euro mensili, in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15 mila euro. Per livelli di Isee superiori, l’assegno si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore di 50 euro in con un Isee da 40 mila euro.

Per i figli maggiorenni, spiega la Dire (www.dire.it), il sussidio ammonta a 85 euro che poi si riduce a 25 con un Isee da 40 mila euro e verrà percepito fino ai 21 anni. I beneficiari del reddito di cittadinanza lo otterranno automaticamente senza fare la domanda e sarà erogato anche agli extracomunitari residenti da almeno due anni in Italia. Le famiglie con figli disabili riceveranno l’assegno unico senza limiti di età dei figli. Per le famiglie con 4 o più figli si somma una maggiorazione di 100 euro. La domanda va presentata a gennaio e l’assegno scatta a marzo.