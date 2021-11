Slot machine online Vs Slot offline: il confronto

Passato e futuro si incontrano, o meglio si scontrano quando si parla di slot machine. Vogliamo parlare del rapporto tra le cosiddette macchinette offline e quelle online, per mostrare le loro differenze e capire quali sono i vantaggi e gli svantaggi. Chiaramente la scelta è personale, come del resto lo è per ogni titolo giocato, per il tipo di grafica preferita e per l’essenza stessa di una slot. Ma il passaggio tra queste due modalità di gioco segna la grande differenza tra adulti e giovani, creando un’interazione inaspettata.

È vero che i più giovani giocatori sono abituati solo alle realtà online, mentre quelli adulti sono stati presenti sia nel massimo successo delle slot offline, e sono ancora attivi ora, con le slot online pronte a dominare le scene. Le generazioni più giovani conoscono più da vicino la tecnologia, sono nati in questo tempo e vivono quindi il gioco a distanza con questa essenza moderna. Ma è sempre affascinante sapere cosa c’era prima!

Vantaggi Delle Slot Terrestri

A inventare le slot è stato Charles Fey, ignaro che la sua trovata potesse poi rappresentare un vero e proprio cambiamento radicale nel mondo del gioco d’azzardo. Le macchinette storiche hanno il vantaggio di rappresentare al meglio l’atmosfera dei casinò e soprattutto l’interazione tra giocatori e staff. È proprio questo che spesso manca nelle versioni moderne.

Altro vantaggio è che tutti casino terrestri in Italia hanno la licenza AAMS e sono regolamentati. Inoltre dobbiamo ricordare del prelievo veloce delle vincite: nel momento in cui si vince con una slot offline si può velocemente raccogliere il denaro vinto e avere i fondi a disposizione.

Pro Delle Slot Online

La primissima slot online è nata nel 1996 e da allora si sono evolute fino a conquistare le piattaforme di gioco online. Esistono migliaia e migliaia di soluzioni di gioco su ogni portale, anche slot non AAMS che offrono massima sicurezza e divertimento ai giocatori. Il primo vantaggio che hanno è legato alla loro accessibilità: possono essere giocate ovunque e permettono di scommettere da qualsiasi dispositivo collegato a internet. È ottimo il valore del loro RTP medio, che arriva addirittura fino al 98%: ciò significa che si vince di più a parità di scommessa. Con casino online è disponibile la revoca autoesclusione AAMS , quando il cliente ne ha bisogno.

Parlando della già citata varietà dei giochi, con un catalogo sempre in espansione, dobbiamo anche omaggiare il lavoro delle case di produzioni. Cercano continuamente di rinnovare il settore attraverso nuovi temi, spesso legati anche a celebri film e serie tv. Infine non possiamo non parlare dell’esperienza di gioco appagante e avvolgente che offrono, con possibilità di giocare da casa, sfruttando ricchi bonus e promozioni ideate dalle piattaforme di gioco. Ricordiamo poi che i casinò online hanno limiti più bassi per le scommesse effettuate sulle slot.

Svantaggi Delle Slot Offline

Tra gli aspetti non positivi citiamo le percentuali più basse dell’RTP, che si affida ad una media che va dal 75% al 90%, nettamente inferiore rispetto alle colleghe più moderne. I rendimenti più bassi sono da sempre considerati doverosi per permettere così ai casinò terrestri di guadagnare denaro nei diversi tentativi di vincita dei giocatori. Case da gioco offline non permettono ai clienti di attivare autoesclusione sui giochi offerti dall’operatore.

Inoltre non dimentichiamo che le macchinette terrestri sono ingombranti e hanno bisogno di essere posizionate in spazi ampi: questo limita la loro disponibilità. I titoli online invece potranno essere trovati con estrema facilità sulle piattaforme di gioco online.

Contro Delle Slot Online

Per una lunga lista di vantaggi non poteva però mancare qualche nota dolente. Le slot online hanno dei tempi di prelievo più lunghi che variano da 3 a 5 giorni lavorativi anche in base alla modalità di prelievo scelta. Non si potrà quindi recuperare in poche ore la propria vittoria, ma servirà aspettare un po’ e rispettare i requisiti del gioco e del casinò.

Un altro svantaggio è legato all’eccessiva disponibilità, e sembra un controsenso, ma non lo è! Poter giocare sempre, in qualsiasi momento e ovunque ti trovi, con tecnologie di oggi come computer o smartphone, può rappresentare un problema per i giocatori più sensibili.