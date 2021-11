Previsioni meteo 17 novembre 2021: tempo più asciutto al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 17 novembre 2021: miglioramento del tempo sulle regioni centro-settentrionali, piogge isolate al Centro-Sud

Il maltempo continua ad essere protagonista del meteo sull’Italia in questa settimana, iniziata con piogge e temporali su gran parte delle regioni del Centro e del Sud, comprese le Isole maggiori. Nella giornata di oggi avremo un miglioramento sulle aree centrali della nostra Penisola, e anche al settentrione il clima risulterà più asciutto. Discorso diverso sulle regioni meridionali, dove sarà ancora elevata la possibilità di precipitazioni.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo alta cielo parzialmente nuvoloso al Nord e sulle regioni tirreniche. Il tempo risulterà ancora diffusamente instabile sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sul resto del Sud peninsulare dove non mancheranno anche temporali. Torna il bel tempo sulla Sardegna. Venti che girano dai quadranti settentrionali.

Intanto per oggi, mercoledì 17 novembre 2021, al Nord Italia nuvolosità irregolare al mattino con isolati fenomeni su Alpi occidentali e Pianura Padana. Al pomeriggio ancora molta nuvolosità in transito ma con tempo per lo più asciutto. In serata e in nottata ampie schiarite in arrivo ma con formazione di nebbie in Pianura Padana.

Al Centro al mattino cieli nuvolosi o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centrali con piogge sul Basso Lazio, ampie schiarite su Toscana e Alto Lazio. Al pomeriggio piogge isolate tra Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. In serata tempo asciutto ovunque con cieli nuvolosi, maggiori aperture sui settori tirrenici.

In Toscana tempo stabile nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; poco nuvoloso anche in serata su tutti i settori.

Piogge sparse al mattino su tutte le regioni del Sud, con temporali in Sicilia; al pomeriggio ancora piogge sulle regioni adriatiche e le Isole Maggiori, con acquazzoni e temporali in Sicilia. Tra la serata e la nottata piogge e temporali su Sicilia e regioni ioniche, più asciutto altrove con molta nuvolosità in transito.

In Calabria piogge sparse in mattinata, mentre al pomeriggio i fenomeni interesseranno solo i settori meridionali della regione. In serata instabilità in aumento con rovesci e temporali sui settori meridionali e piogge isolate sul resto della regione.

Temperature minime in aumento al Nord e tra Calabria e Sicilia, in calo altrove; massime in rialzo al Centro-Nord e Sardegna, stabili o in calo altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.