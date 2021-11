Asia Argento su YouTube con il nuovo videoclip

Online su YouTube il videoclip del singolo “Venerdì” di Asia Argento: il brano è già disponibile online sulle piattaforme digitali

Online su YouTube “Venerdì” (Ammonia Records), il video del nuovo singolo di Asia Argento, artista di respiro internazionale e fortemente amata per la sua anima ribelle, il carattere deciso ed il coraggio di superare limiti e confini per abbracciare l’arte tutta, con personalità e libertà. “Venerdì”, già disponibile in streaming e in digital download, è un brano “melancomico” e sulle musiche del portoghese Holly e di Luca D’aversa, Asia Argento interpreta un testo in romanesco scritto da Eugenia Di Napoli. Una canzone che parla di fobia sociale, con bonario e salvifico distacco.

E nun potevo capi’

Che me stavate a caccia’

Me volevate sbrana’

E nun c’ho più capito no

E nun v’ho più seguito

Asia Argento, che ha personalmente scritto e diretto il video, commenta: “Il video di “Venerdì” è stato girato tutto in una notte nelle strade del centro di Roma, con la videocamera nascosta in uno zaino, sfidando la mia agorafobia e fobia sociale, mischiandomi fra la folla dei giovani festaioli del venerdì notte per raccontare l’alienazione di cui parla il testo scritto da Eugenia Fernanda di Napoli, cantato insieme a Luca D’Aversa che appare con me nel video. Ho scelto di usare un bianco e nero contemporaneo, perché la canzone è attuale, e non nostalgica. Devo dire che girarlo mi è stato utile, sapendo che c’era “l’occhio amico” della macchina di Luigi Urbani, mi sentivo protetta, invincibile, non avevo paura di niente, chissà se da ora in poi riuscirò a stare in mezzo alla folla senza provare panico.”

“Venerdì” arriva dopo la pubblicazione del precedente singolo “I’m broken” ed anticipa il disco “Music from my bed”,un lavoro originale che si muove con naturalezza tra l’inglese e il romanesco in una tempesta di suoni che miscelano elettronica, trap, rap e world music, prodotto dal portoghese Holly e letteralmente concepito da Asia Argento in camera da letto durante un isolamento forzato da un incidente. Un nuovo capitolo artistico del racconto iniziato con l’autobiografia “Anatomia di un cuore selvaggio” e con il quale Asia Argento parla al pubblico come mai fatto prima d’ora.

“Venerdì” è stato scritto da Eugenia Di Napoli. Musiche di Holly e Luca D’Aversa. Produzione di Holly. Voce di Asia Argento e Luca D’Aversa. Il brano è distribuito da Ammonia Records in Italia, Francia e Svizzera e nel resto del mondo da Manimal Group. La copertina è opera dell’artista Nico Mingozzi.

“Venerdì” il video: scritto e diretto da Asia Argento. Prodotto da ∴AGA∴ Productions. Produttore e primo AD: Giulio Donato. Labels: Manimal Vynil e Ammonia Records. Management: High Grade Ent. Dop/Colorist: Luigi Urbani. Stylist: Floriana Serani. Makeup e Hair: Chiara Silipo. Editor: Alessio Borgonuovo. Special Thanks: Giovanni La Gorga, 4uVideo srl.

Da sempre un’anima ribelle e inquieta del panorama artistico internazionale, sempre pronta ad affrontare la bufera in alto mare, nuotando da sola e controcorrente. Asia è un’artista poliedrica e a tutto tondo, che valica in modo personale i linguaggi dell’arte e l’intrattenimento. Regista, attrice, scrittrice e sceneggiatrice, modella, performer, dj e cantante, volto televisivo e cinematografico internazionale pluripremiato, è un’attivista impegnata per i diritti civili, in particolare delle donne. Alle spalle due album in studio e diverse collaborazioni con artisti internazionali come Brian Molko dei Placebo, Tricky, Munk, The Penelopes e Indochine. Fresca di pubblicazione della sua prima autobiografia dal titolo “Anatomia di un cuore selvaggio”, torna alla musica nel 2021 con un album dalle atmosfere scure, dal titolo “Music from my bed”. Un lavoro originale che si muove con naturalezza tra l’inglese e il romanesco in una tempesta di suoni che miscelano elettronica, trap, rap e world music, prodotto dal producer portoghese Holly.

Per seguire Asia Argento:

Instagram