Zentiva Italia lancia il suo primo biosimilare, rafforzando la presenza in area oncologica: l’AIFA ha approvato Alymsys® (bevacizumab)

Zentiva Italia annuncia oggi un importante traguardo: l’Agenzia Italiana del Farmaco ha autorizzato l’immissione in commercio a carico del Servizio Sanitario Nazionale del primo biosimilare dell’azienda, Alymsys® (bevacizumab).

L’Autorizzazione all’Immissione in Commercio in Italia segue l’approvazione della Commissione Europea (CE) del 26 marzo 2021.

Grazie alla partnership con mAbxience, Zentiva Italia sarà responsabile della commercializzazione del farmaco nel nostro Paese. Il biosimilare di bevacizumab permetterà all’azienda una crescita in ambito oncologico, garantendo ai pazienti l’accesso a una terapia importante, in grado di prolungare la sopravvivenza e migliorare la qualità della vita.

Le indicazioni terapeutiche e la posologia del biosimilare sono le stesse del prodotto di riferimento contenente il principio attivo bevacizumab; anche la forma farmaceutica – polvere per concentrato per soluzione per infusione – e i dosaggi – 100 o 400 mg di bevacizumab per flaconcino – sono gli stessi. Il biosimilare è pertanto indicato per il trattamento di:

Carcinoma avanzato del colon-retto, di solito in associazione a fluoropirimidine, come – ad esempio – il 5-fluorouracile

Carcinoma avanzato della mammella, in genere in associazione a paclitaxel e capecitabina

Carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato, di solito in associazione a una chemioterapia a base di derivati del platino

Carcinoma avanzato del rene, generalmente in associazione a interferone

Carcinoma ovarico epiteliale, carcinoma delle tube di falloppio e carcinoma peritoneale primario in fase avanzata, generalmente in associazione a carboplatino e paclitaxel

Carcinoma della cervice persistente, ricorrente o metastatico, di solito in associazione a paclitaxel e cisplatino.

“Questa integrazione al nostro portafoglio prodotti riflette la nostra volontà di offrire opzioni terapeutiche efficaci, in grado di soddisfare le esigenze sia dei pazienti sia dei payers. Nei prossimi anni prevediamo di crescere ulteriormente, concentrandoci sullo sviluppo di prodotti soprattutto nelle aree terapeutiche cardiovascolare e oncologica. Riteniamo che, in futuro, i biosimilari avranno un ruolo sempre più importante nel rendere disponibili trattamenti vantaggiosi e affidabili, tali da garantire un ampio accesso a terapie efficaci”, dichiara Cinzia Falasco Volpin, General Manager di Zentiva Italia.

Zentiva

Zentiva è un produttore di farmaci di alta qualità a prezzi accessibili per i pazienti in Europa e non solo, che nasce dalla cessione di ramo d’azienda di Sanofi. Con un team specializzato di oltre 4700 persone e una rete di siti produttivi – tra cui le eccellenze di Praga, Bucarest e Ankleshwar – Zentiva punta ad essere il leader nel settore dei farmaci brand e generici in Europa con l’obiettivo di supportare meglio le esigenze sanitarie quotidiane delle persone. L’aspirazione di Zentiva è che l’assistenza sanitaria sia un diritto e non un privilegio. Oggi più che mai le persone hanno bisogno di un accesso migliore a medicinali e cure sanitarie di alta qualità a prezzi accessibili. Lavoriamo in partnership con i medici, i farmacisti, i grossisti, i regolatori e i governi per fornire le soluzioni quotidiane da cui tutti dipendiamo.

Per maggiori informazioni su Zentiva, visita il sito www.zentiva.it