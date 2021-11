Weekend di passione per Can Yaman e Francesca Chillemi

Sono solo supposizioni ma il gossip impazza. Tra Can Yaman e Francesca Chillemi sarebbe scoppiata la passione. I due – co-protagonisti sul set della serie tv “Viola come il mare” – sono stati fotografati da Chi a Roma: negli scatti escono insieme dal portone di casa dell’ex Miss Italia. Coperti da cappucci e occhiali, Can e Francesca, secondo quanto scrive il magazine, avrebbero trascorso un “weekend da clandestini”.

Due giorni in intimità lontani, ma non troppo come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), da occhi indiscreti. Archiviata celermente l’indiscrezione secondo cui Yaman fosse impegnato con la 25enne di Crotone Maria Giovanna Adamo, incontrata a Palermo sul set di “Viola come il mare”.

È il feeling con Francesca che è uscito “dai confini del set e sembra vivere di vita propria. Al punto che a Roma avrebbero trascorso due notti nella stessa casa. Secondo voi– si chiede Chi- si sono visti solo in amicizia o c’è qualcosa di più?”.