Previsioni meteo 16 novembre 2021: maltempo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, martedì 16 novembre 2021: tempo stabile sulle regioni settentrionali, insistono ancora piogge e temporali al Centro-Sud

Inizio di settimana nel segno del maltempo su parte dell’Italia a causa di un vortice ciclonico che ormai da diversi giorni influenza il clima sulla nostra Penisola. Anche nella giornata di oggi i cieli risulteranno in prevalenza coperti e con possibilità di piogge soprattutto sulle regioni centrali e meridionali. Anche le Isole maggiori, già duramente colpite dal maltempo in questo autunno, saranno interessate da piogge e locali rovesci. Tempo più asciutto invece al Nord.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani avremo una circolazione sempre molto instabile. Sono attese nello specifico piogge al Nordest, locali in Lombardia e Marche. Possibili rovesci su Sardegna e Sicilia, piogge sparse bagneranno invece le coste tirreniche e ioniche.

Intanto per oggi, martedì 16 novembre 2021, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare al mattino con assenza prevalente di precipitazioni; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con qualche apertura sulla Liguria. In serata ancora molte nubi in transito e piogge specie sulla Romagna, in estensione nella notte su Liguria, Lombardia e Veneto.

Al Centro piogge e acquazzoni al mattino su Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, più asciutto sulla Toscana. Al pomeriggio ancora cieli nuvolosi con precipitazioni intense sull’Abruzzo, pioviggini altrove; in serata si rinnovano condizioni di tempo instabile sulle regioni Adriatiche, asciutto altrove con cieli ancora coperti.

In Toscana cieli irregolarmente nuvolosi al mattino su tutti i settori della regione con tempo asciutto; molte nuvole anche al pomeriggio con deboli piogge sparse, in generale esaurimento già nelle ore serali.

Maltempo al mattino al Sud con piogge sui settori peninsulari e nubifragi attesi sulla Sardegna, ampi spazi di sereno sulla Sicilia; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con qualche pioggia attesa sui settori occidentali della Sicilia. In serata si rinnovano piogge e temporali al meridione, con tempo più asciutto tra Calabria e coste della Campania.

In Calabria locali piogge in mattinata sui settori settentrionali, asciutto altrove; nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno su gran parte del territorio, generalmente più asciutto sul Tirreno. Tempo via via più stabile in serata.

Temperature minime in calo al Nord e tra Calabria e Sicilia, in rialzo altrove; massime in diminuzione al Nord-Est e al Centro, in aumento sui restanti settori.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.