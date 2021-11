Nashley torna sui palchi con “Dal Vivo Tour”

Nashley in occasione del suo “Dal Vivo Tour in partenza a febbraio 2022, torna sui palchi in una nuova veste con la band

Quattro imperdibili appuntamenti per Nashley, che, in occasione del suo “DAL VIVO TOUR” in partenza a febbraio 2022, torna sui palchi in una nuova veste, esibendosi per la prima volta nei club con la band al completo.

Il giovane artista vicentino, pronto a portare la sua nuova musica in giro per l’Italia, sarà giovedì 10 febbraio al Largo Venue di Roma, venerdì 11 febbraio al New Age Club di Roncade, giovedì 17 febbraio alla Santeria Toscana 31 di Milano e venerdì 18 febbraio all’Hiroshima Mon Amour di Torino.

L’annuncio è arrivato in occasione della pubblicazione di ISIDE – capitolo primo (Ventidiciotto, licenza esclusiva Believe Artist Services), l’inizio di un racconto in più puntate che, passo dopo passo, ci farà immergere nella nuova dimensione artistica di Nashley. ISIDE – capitolo primo, disponibile al link https://nashley.bfan.link/iside, contiene il doppio singolo ROSA (prod. Mameli) e CATENE (prod. Movimento), due facce della stessa medaglia, un modo per raccontare la fase iniziale di questo nuovo percorso discografico.

I biglietti per i quattro show sono acquistabili sul circuito ufficiale di Ticketone.

NASHLEY – DAL VIVO TOUR

10 febbraio 2022 – LARGO VENUE – ROMA

11 febbraio 2022 – NEW AGE – RONCADE (TV)

17 febbraio 2022 – SANTERIA TOSCANA 31 – MILANO

18 febbraio 2022 – HIROSHIMA MON AMOUR – TORINO

Nashley Rodeghiero, in arte Nashley, nasce nel 2000 in provincia di Vicenza. Coltiva la passione per la scrittura cimentandosi in poesie fin da piccolo, per poi dedicarsi alla stesura di rime, strofe e ritornelli. Ama il rap perché «descrive i pensieri di noi giovani che passiamo la maggior parte della giornata per strada». Con il compagno di crew MamboLosco, nel 2017, pubblica i brani Come se fosse normale, Me lo sento e Piano Piano Way, ottenendo milioni di ascolti ed affermandosi tra le più interessanti promesse della scena Trap italiana.

Ad Ottobre 2018 esordisce con l’album Real che vede tra gli ospiti artisti del calibro di MamboLosco e Guè Pequeno. Il singolo estratto Nuovi Jeans raccoglie i favori del pubblico e della critica, raggiungendo in pochi mesi la sua prima certificazione FIMI/GfK Italia come disco d’oro. All’inizio del 2019 pubblica il nuovo singolo Cenere, certificato disco di platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia), che si attesta tra i brani più ascoltati dell’artista.

Dopo aver concluso il 2019 con l’uscita di Quanto freddo fa in collaborazione con Giaime, nel 2020 pubblica l’Ep Ancora in piedi. Dopo aver aperto il 2021 con il singolo Giovane e triste, seguito da Soli Assieme, a ottobre pubblica ISIDE – capitolo primo (Ventidiciotto, licenza esclusiva Believe Artist Services), che contiene il doppio singolo Rosa e Catene.