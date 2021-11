Foto di Jeff Koons e Cicciolina vendute a cifra record

Foto di Jeff Koons e Cicciolina venduta a 398mila dollari all’asta segreta di Dubai: collezionisti di tutto il mondo si stanno contendendo cento diapositive originali inedite della serie “Made in Heaven”

Cento foto. La base per ognuna è di 90mila dollari. La più pagata, al momento, venduta a 398mila dollari. È l’asta ‘segreta’ che si sta tenendo nella suite presidenziale di un hotel di lusso di Dubai e che ha richiamato collezionisti di tutto il mondo a caccia di almeno una delle cento diapositive originali inedite della serie ‘Made in Heaven’, foto che immortalano l’artista americano Jeff Koons e l’ex moglie Ilona Staller, in arte ‘Cicciolina’, per anni musa ispiratrice dell’artista più pagato al mondo. ‘Made in Heaven’ è la serie fotografica che ritrae i due ‘amoreggianti’.

“Quattro diapositive saranno cedute al Prado, al Musée d’Orsay, alla National Gallery e al Metropolitan Museum” ha raccontato Luca Di Carlo, noto con lo pseudonimo ‘L’avvocato del diavolo’, già difensore, oltre che di Koons e Ilona Staller, anche di Michael Jackson e della famiglia di Pablo Escobar. Tornando all’asta, spiega la Dire (www.dire.it), “la prima foto ha raggiunto subito i 296mila dollari”, mentre la più pagata finora è arrivata appunto a 398mila dollari, e “ad aggiudicarsela – ha svelato infine il legale – è stato un collezionista di Pechino”.