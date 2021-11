Manette e frustini: alle donne piace il sesso sadomaso

Rose e cioccolatini? Le donne preferiscono manette e frustini: sadomaso soft, quasi sempre solo per gioco sottolineano gli analisti di Incontri-ExtraConiugali.com

Rose e cioccolatini? Ma no, anche le donne —equamente divise tra chi preferisce un ruolo attivo e chi uno passivo— preferiscono manette e frustini. «E se in passato era più l’uomo a cercare sesso trasgressivo, questo desiderio si incrocia oggi con quello delle donne e questo spiega il boom del BDSM» sottolinea Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più sicuro dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato.

Insomma stanno aumentando i rapporti sadomaso: a metterlo in evidenza è un sondaggio sulla sessualità degli italiani realizzato durante la prima settimana di novembre 2021 proprio da Incontri-ExtraConiugali.com, condotto su un campione di 2 mila persone di entrambi i sessi, rappresentativo della popolazione di età compresa tra i 25 ed i 64 anni (55,10% della popolazione totale), con un margine di errore di 2 punti percentuali ad un livello di confidenza del 95%.

Secondo il nuovo sondaggio di Incontri-ExtraConiugali.com a volere trasgredire è una percentuale elevatissima di italiani: alla domanda “Ti piacerebbe fare qualcosa di trasgressivo?”risponde «sì» il 95% degli uomini e l’88% delle donne.

Alla domanda a risposte multiple “Cosa vorresti fare di trasgressivo?” l’83% degli uomini ed il 69% delle donne esprime infatti la sua preferenza per il «sadomaso soft», (ma solo il 17% degli uomini ed il 24% delle donne è disposto a parlarne con il partner).

Al secondo posto delle fantasie di trasgressione, per il 67% degli uomini e per il 72% delle donne, ci sono invece le «pratiche che non si sono mai sperimentate con il partner». Ed al terzo posto, per il 68% degli uomini e per il 69% delle donne, c’è il «sesso all’aperto oppure in un luogo insolito».

Seguono i «giochi di ruolo» entusiasmano il 58% degli uomini ed il 65% delle donne, il «gioco con oggetti» il 53% degli uomini ed il 64% delle donne ed il «tradimento» come “trasgressione in sé” convince il 38% degli uomini ed il 35% delle donne.

Poi ancora, ci sono le preferenze per la «relazione a tre» (23% degli uomini e 18% delle donne), lo «scambio di coppia» (12% degli uomini e 7% delle donne), il «voyeurismo» (13% degli uomini e 5% delle donne) e l’«esibizionismo» (4% degli uomini e 12% delle donne).

«Il sadomaso è in grado di riaccendere la passione. Le coppie ed i matrimoni che non hanno mai dovuto fare i conti con la voglia di trasgredire —ed anche di tradire— sono invece quelle che funzionano di meno» commenta il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.