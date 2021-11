Dirt O’Malley pubblica il nuovo EP “Profondo”

Dirt O’Malley torna sulla scena musicale con “Profondo”, il nuovo EP fuori per Sony Music! Un viaggio introspettivo alla ricerca della felicità

Fuori in digitale per Sony Music (https://Epic.lnk.to/Profondo) “Profondo”, il nuovo EP di Dirt O’Malley, rapper e producer palermitano classe 1996.

Anticipato dai singoli “Parla Con Me” e Madama”, “Profondo” contiene 7 canzoni ideate e realizzate tra il 2018 e oggi. Nei brani, oltre a una naturale propensione alla melodia, l’artista palermitano dimostra di avere un’inclinazione a scrivere testi introspettivi in cui, grazie a una grande forza espressiva e a una scrittura in cui emerge a più riprese il background rap / trap, riesce a trasmettere una buona dose di romanticismo, nonostante spesso comunichi rabbia, frustrazioni e ansie e parli di errori e problemi in cui l’ascoltatore può identificarsi e che fanno parte di una sua personale rincorsa della felicità.

“Questo EP – racconta l’artista – rappresenta un po’ un viaggio confusionario all’interno della mia testa nella quale nemmeno io so dove mi sto dirigendo. Semplicemente mi lascio trasportare dalle emozioni e dagli istinti che vivo quotidianamente cercando di analizzare e capire cosa succede intorno a me. Per me è difficile esprimermi con chi mi sta accanto e sfogare i pensieri più nascosti. Ho quindi cercato, tramite la mia scrittura e le produzioni musicali, di trasferire nel disco le ribellioni e l’energia di alcune notti, non rimanendo isolato nell’insicurezza e nella malinconia di tutti i giorni”.

Dirt O’Malley ha un immaginario musicale sfaccettato, frutto di una consapevolezza non comune per la sua generazione che si riflette anche nei testi, e con questo EP, il primo lavoro per Sony Music, si presenta a un pubblico ancora più ampio di quello che lo ha sostenuto negli ultimi tre anni. Le produzioni musicali sono dello stesso Dirt O’Malley e c’è un contributo importante da parte di Sine che dal 2020 segue direttamente questo progetto artistico e ha partecipare alla realizzazione di due strumentali tra cui la title-track. Gli altri producer coinvolti sono Phatpro, Segi e Stoner.

DIRT O’MALLEY, nome d’arte di Samuele Roberti, è un rapper e producer palermitano classe 1996. Nelle sue canzoni introspettive e dai testi ricercati convivono il background rap / trap e una propensione alla melodia. Da quando, nel 2018, inizia a pubblicare i primi brani si fa subito notare con “Tropico” che, da uscita indipendente, riscuote un ottimo successo. Singolo dopo singolo, Dirt O’Malley, grazie a un’attitudine che lo porta continuamente a evolversi e sperimentare musicalmente, alla volontà di approfondire le tematiche intimiste e a una serie di videoclip originali ambientati in Sicilia e realizzati da Fele La Franca, attira sempre più attenzioni. Così, nel 2020, entra nella neonata etichetta Parla Chiaro di Sine – producer di fiducia di artisti come Noyz Narcos, Coez e Gemitaiz – con cui pubblica l’EP “Fuori Da Tutto”. Nel 2021 firma con Epic, etichetta di Sony Music Italy, e sempre affiancato da Fele La Franca e Sine, pubblica i singoli “Parla con Me”, brano dalle sonorità estive, e il più malinconico “Madama”, che aprono la strada al nuovo EP, “Profondo”.