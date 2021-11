Gué Pequeno cambia nome e annuncia un live a celebrativo a Milano: il profilo Spotify del rapper è stato aggiornato nelle ultime ore

Lo abbiamo conosciuto come Gué Pequeno. D’ora in poi sarà solo Gué. Il rapper cambia pelle e sul suo profilo di Spotify si presenta con un nome d’arte ridotto. Non ha dato molte altre spiegazioni l’artista che ha, invece, annunciato uno speciale live che lo vedrà protagonista al Fabrique di Milano il 20 dicembre. E Gué è il nome riportato nel cartellone dell’evento.

Uno spartiacque tra quello che è stato finora e quello che sarà. Al Fabrique l’ormai ex Gué Pequeno regalerà una festa con una scaletta che alternerà alle hit del suo repertorio anche brani di culto, tracce rare e pezzi finora inediti. Le prevendite saranno disponibili sul circuito Ticketone.