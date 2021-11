Occhiali: Oliver Peoples lancia la collezione Takumi

Oliver Peoples collabora con l’archivio Gio Ponti per creare Takumi, una serie di occhiali ispirati al leggendario designer e architetto

Oliver Peoples è fiera di annunciare la seconda serie della sua collezione Takumi, improntata a un’esclusiva collaborazione con l’archivio Gio Ponti.

La partnership rende omaggio al segno lasciato da Gio Ponti nell’architettura e nel design con la creazione di tre nuovi occhiali in titanio, di cui due da vista con lenti da sole clip-on e uno da sole.

Nella sua carriera sessantennale, Ponti ha progettato più di cento edifici nel mondo, è stato professore di ruolo alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, ha fondato l’ADI (Associazione del Disegno Industriale), ha lanciato la rivista di architettura e design Domus – tuttora in edicola – e ha contribuito alla creazione del premio Compasso d’Oro, uno dei riconoscimenti più importanti nell’ambito del disegno industriale.

L’esclusiva collezione riproduce i tratti inconfondibili di Ponti nell’eyewear, utilizzando linee pulite, angoli netti e forme architettoniche.

Ogni dettaglio della collezione è stato attentamente concettualizzato per raggiungere un sublime equilibrio tra estetica e funzionalità, raccogliendo così l’eredità di Ponti nel design.

Tra i dettagli innovativi spiccano l’asta e il musetto sfaccettati in titanio, ma anche il ponte con spigoli pronunciati e centro a punta, per riflettere le linee del lavoro di Gio Ponti. Le proposte cromatiche della collezione si ispirano a interni e complementi d’arredo progettati dal maestro. Il nuovo titanio nella tonalità Polished Brass, per esempio, è stato appositamente sviluppato per richiamare i pezzi in metallo, mentre il salvia e il senape applicati all’acetato e alle lenti sono stati selezionati per imitarne l’uso del colore. Il blu, in particolare, pervade l’intera collezione, soprattutto per quanto riguarda l’acetato e il packaging: è infatti il colore principe della produzione di Ponti.

“Gio Ponti è da sempre un’enorme fonte di ispirazione per me e il progetto in questione, in particolare, è iniziato con l’idea di rendere omaggio a questo grande architetto e alla sua incredibile influenza. Per assicurarci di rispettarne l’eredità, ogni dettaglio delle montature è stato attentamente sviluppato, discusso con Salvatore Licitra – curatore dell’archivio di Gio Ponti – e ulteriormente studiato per ricreare l’estetica del maestro. Poter lavorare a stretto contatto con Salvatore Licitra è stato un vero onore e la sua benedizione finale per il design e il concept garantisce che ogni fase di questa collaborazione è stata eseguita nel pieno rispetto dei principi e dell’estetica di Ponti. Dall’asta a forma di diamante con relativo terminale all’ampio ponte angolare, dall’esclusiva clip che si staglia come un elemento architettonico ai metalli selezionati, fino agli acetati personalizzati e alle lenti, ogni singolo componente ricorda il lavoro di Ponti.” – Giampiero Tagliaferri, Creative Director di Oliver Peoples

Moderna eppure senza tempo, la seconda serie della collezione Oliver Peoples Takumi è un connubio impeccabile tra stile e design. La collezione sarà disponibile a partire da novembre nelle boutique Oliver Peoples e su oliverpeoples.com, con un prezzo compreso tra 560 e 710 euro.