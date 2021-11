“Menzione d’Onore” dall’Oceania per Gangemi

Arriva dall’Oceania, nello specifico dall’Australia, l’ultimo, ma solo in ordine di tempo, riconoscimento per il regista etneo Daniele Gangemi

La fama del regista etneo Daniele Gangemi ha da tempo superato lo stretto della sua amata Sicilia, diventando negli anni sempre più importante ed internazionale, tanto da essere ad oggi annoverato tra i pochissimi autori cinematografici al mondo ad essere stato premiato per i propri lavori in ciascuno dei 5 continenti riconosciuti dall’ ONU (Asia, Africa, America, Europa ed Oceania).

E proprio dall’Oceania, nello specifico dall’Australia, arriva l’ultimo, ma solo in ordine di tempo, riconoscimento.

In occasione infatti della VI Edizione dell’ importantissimo “Sanctuary Cove International Film Festival”, che come da trazione ha luogo ogni anno all’interno del mitico “The Village Theatre”, lungo la 33ª Masthead Way di Sanctuary Cove appunto, Daniele Gangemi ha ricevuto la “Menzione d’Onore” da parte della prestigiosissima Giuria per “Fratelli Noir”, opera ormai arcinota al pubblico ed agli addetti ai lavori e pluripremiata ovunque (37 riconoscimenti ufficiali e ben 83 “Official Selection” ricevuti ad oggi da parte di altrettanti prestigiosi festival internazionali) interpretata come protagonisti dai convincenti Renny Zapato e François Turrisi e come protagonista di puntata dall’impeccabile Aldo Toscano, scritta e diretta da Gangemi e prodotta da Isabella Arnaud ed Andrea Salomon per Cinedance, con la collaborazione della Film Commission del Comune di Catania.

Un percorso da record che ha permesso al regista catanese classe ‘80, da sempre abituato a stupire bruciando tutte le tappe possibili ed immaginabili (come quando nel marzo del 2008, non ancora ventottenne, calpestava già il suolo della sua cara Catania per le riprese del primo lungometraggio, “Una Notte Blu Cobalto”, che gli permise poi nel 2009 di vincere il WorldFest di Houston – il Festival Indie più antico del mondo – con il suo “Una Notte Blu Cobalto”) di entrare cosi presto e di diritto nella Storia del Cinema Indipendente Internazionale.