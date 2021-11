Gli Otto x Otto online con il video di “Yang”

È online su YouTube il videoclip di “YANG” il nuovo singolo degli otto x otto, disponibile sulle piattaforme streaming e digitali

Il nuovo video degli Otto x Otto è stato girato nel parco Valle del Menago a Bovolone (VR) e diretto da Leonardo Perlini. “Il testo e la musica di Yang evocano natura e leggerezza. Abbiamo quindi deciso di portare questo aspetto anche all’interno del video, girando tutte le scene all’aperto immersi nella natura come piace a noi. Per esprimere al meglio questo concetto, sono stati pensati dei vestiti (bianchi e trasparenti) che rappresentassero, oltre alla leggerezza, anche noi stessi che ci mettiamo a nudo con le nostre debolezze“.

YANG, prodotto da Simone Sproccati, è un brano personale che parla di quel tipo di complementarietà che fa stare bene. Parla di quella diversità radicale che finisce per essere più un’uguaglianza. Lo Yin e lo Yang contengono entrambi, al loro interno, una parte del loro opposto, quindi alla fine diventano quasi la stessa entità.

Il regista: “Da delle idee nate seduti su un prato siamo riusciti a realizzare il video di YANG. Non è stato semplice trovare le immagini giuste per il concetto che volevano esprimere i ragazzi ma alla fine credo che abbiamo raggiunto l’obiettivo. È stata una grande sfida ma è solo una delle tante che spero affronteremo insieme”.

“Per scrivere questo pezzo ci siamo guardati dentro e abbiamo analizzato cosa rappresenta uno per l’altro e abbiamo deciso di spiegare, con una canzone, come ci sentiamo: diametralmente opposti ma in fondo un po’ simili”. Avevamo inviato a Simone Sproccati delle demo semplici piano e voce e lui ci ha restituito una pre produzione totalmente inaspettata, un mood azzeccato, delle sonorità indie pop che ci appartenevano a pieno”.

Il progetto nasce all’inizio del 2019 dalla volontà di sperimentare sonorità diverse rispetto ai classicismi tipici dello studio in Conservatorio, dove Anna e Andrea si sono conosciuti ed entrati subito in sintonia, diventando una coppia anche nella musica oltre che nella vita.

Con “SOLI” è iniziato il vero progetto OTTO x OTTO. È stato un singolo che ha permesso al duo Veronese di farsi conoscere attirando l’attenzione e l’approvazione di molti. Il brano è entrato in rotazione in diverse radio tra cui Rai Radio 2 Indie.

Per il loro futuro artistico hanno iniziato una collaborazione con il produttore Simone Sproccati presso Kaneepa Studio di Michele Canova mantenendo la linea intrapresa con “SOLI” cercando di evolvere ed innovare per creare qualcosa di ancora poco sentito e che rispecchi a pieno il progetto OTTO x OTTO.

Gli OTTO x OTTO hanno avuto la possibilità di esibirsi live al circolo Ohibò di Milano e a Spaghetti Unplugged al Marmo di Roma prima dell’esibizione live di Gazzelle.