Gal Gadot sarà la Strega di “Biancaneve”

Gal Gadot sarà la Strega Cattiva nel live-action di Biancaneve: intanto l’attrice si prepara per debuttare su Netflix con “Red Notice”

Gal Gadot sarà la Strega Cattiva Grimilde nel nuovo film live-action di Biancaneve, diretto da Marc Webb (alla regia di The Amazing Spider-Man e di The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro). Vedremo la star di Wonder Woman al fianco di Rachel Zegler – Maria in West Side Story di Steven Spielberg, dal 16 dicembre nelle sale italiane – nei panni della principessa.

Le riprese, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), dovrebbero iniziare nel 2022, ma le frattempo vedremo l’attrice ha debuttato ieri su Netflix con Red Notice. La pellicola, tratta dal film d’animazione Disney del 1937 ‘Biancaneve e i sette nani’, sarà accompagnata dalle canzoni originali create da Benj Pasek e Justin Paul, già autori di successi come La La Land, The Greatest Showman e Dear Evan Hansen.