Fuori il nuovo singolo di Christian Baroni

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming il nuovo singolo di Christian Baroni, “Tutta mia la città”

Una rivincita non soltanto di tipo sentimentale, ma anche personale; un’autentica rivalsa verso tutto ciò che cerca di buttarci a terra: questo il cuore pulsante del nuovo singolo di CHRISTIAN BARONI, dal titolo “TUTTA MIA LA CITTÀ”. Ciò che l’artista vuole trasmettere all’ascoltatore tramite questo brano è la consapevolezza di poter reggere l’urto contro ogni colpo e di riuscire a ripartire ogni volta, a prescindere da ciò che ci circonda.

«Ho scelto questo brano come mio secondo singolo perché è parte di me da sempre – spiega il giovane artista a proposito della nuova release – Mi ha dato consapevolezza e forza in vari momenti della mia vita. Portarlo come seconda uscita è motivo di grande orgoglio e responsabilità da parte mia».

Il videoclip ufficiale del brano, diretto da Lorenzo Lecci, vede protagonista lo stesso Christian Baroni immerso in un variegato scenario urbano: la cornice notturna perfetta per una sequenza di immagini caratterizzata da un’atmosfera volutamente rock.

Biografia

Christian Baroni è un giovane cantautore di 21 anni. Dopo il rilascio del suo brano d’esordio, “Un’altra foto”, pubblica il secondo singolo dal titolo “Tutta mia la città”, disponibile in radio e in digitale.