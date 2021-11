Previsioni meteo 12 novembre 2021: ancora maltempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 12 novembre 2021: piogge e temporali non danno tregua alle regioni centrali e meridionali, temperature in lieve calo

L’autunno continua a fare la voce grossa sull’Italia, dove si registrano ancora condizioni meteo marcatamente instabili sulle regioni centro-meridionali a causa di un vortice ciclonico posizionato a Ovest della Sardegna. Anche nella giornata di oggi il clima risulterà piovoso sulle regioni tirreniche del Centro e al Sud, con rischio nubifragi sulla Calabria. Clima più asciutto al Nord.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani saranno possibili precipitazioni sparse sulle regioni settentrionali e centrali. Maltempo più intenso al Sud, soprattutto sui settori ionici peninsulari. Domenica nuovo peggioramento al Centro-Nord a causa di un vortice dalla Francia che si aggancerà a quello mediterraneo: attese piogge anche intense su tutte le zone centro-settentrionali della nostra Penisola.

Intanto per oggi, venerdì 12 novembre 2021, al Nord Italia al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni ma con deboli piogge solo in Romagna. Al pomeriggio ancora cieli nuvolosi o irregolarmente nuvolosi, ma con tempo asciutto su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, mentre nella notte sono in arrivo delle piogge sui settori adriatici.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con piogge sparse sulle regioni centrali e più asciutto in Toscana. In serata residue piogge su tutti i settori, più asciutto su quelli tirrenici.

In Toscana locali piogge al mattino sulla costa meridionale, asciutto altrove; nel pomeriggio i fenomeni interesseranno le zone interne della Toscana. Fenomeni in generale esaurimento in serata

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sparse e temporali su tutte le regioni, più asciutto sulla Puglia. Al pomeriggio non si attendono variazioni di rilievo con fenomeni che insistono sugli stessi settori. In serata residue piogge sulle regioni peninsulari, asciutto sulle Isole Maggiori con cieli poco nuvolosi.

In Calabria instabilità diffusa nella giornata con temporali anche intensi in mattinata su gran parte della regione, piogge estese nel pomeriggio su tutti i settori. Ancora precipitazioni tra la sera e la notte su gran parte del territorio.

Temperature minime stabili o in calo da Nord a Sud; massime in diminuzione al Sud,stazionarie altrove.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.