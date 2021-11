Gli Smith & Thell in concerto in Italia nel 2022

Il duo Svedese Smith & Thell sarà sul palco dei Magazzini Generali con i brani del nuovo album “Pixie’s Parasol”: appuntamento nel 2022

Arriva in Italia uno dei gruppi più interessanti della nuova scena pop. Il duo Svedese l’8 marzo 2022 sarà sul palco dei Magazzini Generali con i brani del nuovo album “Pixie’s Parasol”.

Smith & Thell sono una band pop/folk che proviene da Stoccolma e già vincitrice di Swedish Grammy.

Il duo, composto da Maria Smith (voce, chitarra) e Victor Thell (voce, chitarra, produzione), si è conosciuto da teenager ad un evento musicale nella loro città natale: Helsingborg, in Svezia.

Il loro album d’esordio “Soulprints” è uscito nell’Aprile 2017 con l’etichetta indie scandinava Playground Music. Il singolo “Forgive Me Friend”, è uscito nel Novembre 2018 e ha portato la band a firmare il loro primo contratto con una major, la Arista Recordings.

Il secondo album di Smith & Thell “Pixie’s Parasol”, uscito con Arista Recordings nel 2021, comprende le hits “Forgive Me Friend”, “Hotel Walls”, “ Year of the Young” e “Goliath”. L’album ha accumulato più di 200 milioni di streams solo su Spotify e questo successo ha portato Smith & Thell a dividere il palcoscenico con band come The Head and the Heart, Young The Giant e Fitz and the Tantrums.

Smith & Thell si sono affermati allo stesso tempo come tra i più ricercati songwriter e produttori di Svezia. Nel 2020 hanno vinto lo Swedish Grammy Award come Composer of the Year grazie alla loro collaborazione in veste di autori con Artisti del calibro di Jennifer Lopez, Ava Max, Martin Garrix, Rauw Alejandro, Gryffin, Alan Walker, Maejor, NOTD e R3HAB per brani che hanno accumulato più di 3 miliardi di streams in tutto il mondo.

Il duo ha ricevuto altri riconoscimenti come il Denniz Pop Rookie of the Year (selezionati da Max Martin), Los Angeles Musexpo New Emerging International Artist e Swedish Rockbjornen Best Group 2021

Biglietti su www.dalessandroegalli.com