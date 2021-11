“Buona fortuna – parte prima” è il nuovo album dei Modà

Esce oggi “Buona fortuna – parte prima”, il nuovo album dei Modà. Il disco è prodotto da Friends & Partners/licenza esclusiva Believe Artist Services

Il disco dei Modà, prodotto da Friends & Partners/licenza esclusiva Believe Artist Services, sarà disponibile in tutti i negozi tradizionali e negli store digitali dal 12 novembre. L’album, che arriva a due anni di distanza dall’ultimo disco “Testa o croce”, conterrà anche il nuovo singolo “Comincia lo show”.

“Comincia lo show – racconta Kekko Silvestre – ha aperto la strada al nostro nuovo progetto discografico. È, secondo me, un brano che offre un nuovo orizzonte sonoro che spazia dalle contaminazioni elettroniche al pop-rock ma senza snaturare lo stile melodico-compositivo che contraddistingue da sempre il nostro DNA”. Parlando poi del testo, Silvestre ha aggiunto: “facciamo musica pop, musica capace di attraversare tutte le generazioni, arrivare a molti ed è per questo che cerchiamo nei testi anche di dare, dove possibile, messaggi anche sociali”.

Il brano è accompagnato da un video già online (https://youtu.be/WhvquZvliEk) diretto da Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis per Double Vision – Film & More. Il video, che nasce da un’idea di Francesco Silvestre, è un’aperta critica al mondo social di oggi dove chiunque, seduto sul proprio divano, può brandire il proprio telefono come una vera e propria arma, sparando giudizi contro chi si trova in quel momento dall’altra parte dello schermo.

Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) porteranno dal vivo i brani di questo nuovo progetto discografico nel tour che li aspetta il prossimo anno.

La band ripartirà, infatti, dalla sua Milano il 2 maggio 2022, recuperando in questo modo le date annullate a causa della pandemia.

Questi gli appuntamenti:

02 maggio, Mediolanum Forum di Assago, Milano

(recupero del 1 ottobre 2021, del 28 marzo e del 18 dicembre 2020)

03 maggio, Mediolanum Forum di Assago, Milano

(recupero del 2 ottobre 2021, del 29 marzo e del 19 dicembre 2020)

09 maggio, Arena di Verona, Verona

(recupero del 2 maggio 2020 e del 26 settembre 2021)

13 maggio, Palacatania di Catania

(recupero dell’8 ottobre 2021, recupero del 6 marzo e del 2 ottobre 2020)

14 maggio, Palacatania di Catania

(recupero del 9 ottobre 2021, del 7 marzo e del 3 ottobre 2020)

17 maggio, Palasport di Reggio Calabria

(recupero del 12 ottobre 2021, del 17 marzo e del 6 ottobre 2020)

20 maggio, Palaflorio di Bari

(recupero del 15 ottobre 2021, del 13 marzo e del 9 ottobre 2020)

21 maggio, Palaflorio di Bari

(recupero del 16 ottobre 2021, del 14 marzo e del 10 ottobre 2020)

26 maggio, Palazzo dello Sport di Roma

(recupero 19 ottobre 2021, del 20 marzo e del 12 dicembre 2020)

28 maggio, Pala Sele di Eboli (SA)

(recupero del 5 ottobre 2021, del 10 marzo e del 13 ottobre 2020)

L’idea di una band nasce agli inizi del 2000 quando Francesco “Kekko” Silvestre comincia una lunga gavetta, prima nei locali del milanese e poi in tutta Italia. Dopo il primo EP “Via D’uscita” (che contiene il brano “Favola”) il primo vero album esce nel 2004 e si intitola “Ti Amo Veramente” (certificato ORO) che contiene i brani “Ti amo veramente” e “Dimmi che non hai paura”. Nel 2005 i Modà partecipano al Festival di Sanremo (sezione giovani) con il brano “Riesci a innamorarmi” e l’anno successivo pubblicano il secondo album “Quello che non ti ho detto”. Il terzo disco esce nel 2008 e si intitola “Sala d’attesa” e contiene i singoli “Sarò Sincero” e “Meschina”. Nel 2009 arriva il singolo “Timida” e la band si prepara ad un nuovo tour e al quarto album “Viva i Romantici”. Il 2010 è l’anno della svolta: i Modà si confermano definitivamente il gruppo rivelazione dell’anno facendosi conoscere al grande pubblico con il singolo “Sono già solo”, primo vero successo radiofonico della band che li porta a suonare in ben 50 città in tutta Italia e ad essere premiati ai Wind Music Award e ai Venice Music Awards come band rivelazione. Ad ottobre esce il singolo “La Notte” che in meno di 24 ore raggiunge la prima posizione della classifica singoli di iTunes seguito dal singolo precedente “Sono già solo”. A dicembre inizia “La Notte Tour” che porta i Modà ad esibirsi, con enorme successo, in oltre 20 palazzetti registrando ovunque il tutto esaurito.

Nel 2011 i Modà partecipano alla 61° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Arriverà”, cantato insieme ad Emma, aggiudicandosi il secondo posto nella sezione “Big”. A febbraio esce il loro nuovo album di inediti dal titolo “Viva i romantici”, che entra subito al primo posto nella classifica degli album più venduti mantenendo la posizione per oltre un mese, raggiungendo il disco di diamante con oltre 450.000 copie e certificandosi il secondo album più venduto del 2011 in Italia dietro al solo Vasco Rossi. Tra i singoli estratti dall’album in formato digitale si contano 4 multiplatino, 1 platino e 2 oro. A maggio viene pubblicato il singolo “Vittima” (altro oro).

A luglio di quell’anno parte il “Viva i romantici Tour 2011”: 35 tappe fino a fine ottobre tra arene e palazzetti di tutta Italia con numerosi sold out, incluso quello del 3 ottobre al Mediolanum Forum di Assago, Milano. In agosto esce il singolo “Salvami” che viene certificato con il disco d’oro e ad ottobre i Modà vincono la categoria “Best Italian Act” agli MTV EMAs 2011.

A novembre esce il singolo “Tappeto di Fragole” e dal 22 novembre è nei negozi “Viva i Romantici – Il Sogno”, un prezioso digipack che racchiude l’album “Viva i Romantici”, un DVD con il live dei Modà al Mediolanum Forum di Milano, il racconto della loro storia, e la versione live dell’inedito “Anche Stasera”.

A maggio 2012 esce la prima autobiografia dei Modà scritta da Kekko Silvestre dal titolo “Come un pittore” (Sperling&Kupfer).

Il 16 settembre i Modà, accompagnati dall’Orchestra “I Pomeriggi Musicali di Milano” diretta dal M° Charles Burgi, suonano all’Arena di Verona nell’unico concerto dell’anno, andato sold out in pochi giorni.

Nel 2013 i Modà partecipano alla 63°esima edizione del Festival di Sanremo con i brani “Come l’acqua dentro il mare” e “Se si potesse non morire” che saranno poi contenuti nel nuovo album dal titolo “Gioia”. “Se si potesse non morire” fa anche parte della colonna sonora del film “Bianca come il latte, rossa come il sangue” per la regia di Giacomo Campiotti. Il 9 aprile parte da Roma il “Gioia Tour 2013” che li vede esibirsi nei più importanti palazzetti d’Italia.

A maggio vengono nominati nella categoria Best band in occasione degli MTV Italia Awards 2013. Nel luglio 2013 esce il terzo singolo estratto dall’album, “Dimmelo”, e ad ottobre riprendono il tour. Nello stesso mese esce il singolo “Non è mai abbastanza”, quarto estratto. Il 19 novembre 2013 uscirà la nuova edizione di “Gioia”, intitolata “Gioia… non è mai abbastanza!”, che conterrà le stesse tracce con in più “Dove è sempre sole”, realizzato in duetto con Pau Donés dei Jarabedepalo e successivamente pubblicato come singolo, e “Cuore e vento”, in duetto con i Tazenda.

Nel marzo 2014 partono in tour per esibirsi in sette città europee e a New York, mentre si esibiscono per la prima volta negli stadi a luglio dello stesso anno, all’Olimpico a Roma l’11 e a San Siro a Milano il 19.

Il 6 settembre 2014 viene mandato in onda su Canale 5 il concerto dei Modà del 19 luglio 2014 a Milano, che viene successivamente rimontato con l’aggiunta di ulteriori scene e interviste dal backstage per realizzare un film concerto che esce per due giorni a partire dall’11 novembre nelle principali sale italiane con il titolo “Come in un film – Un sogno che diventerà realtà”.

Nel maggio 2015 Kekko Silvestre annuncia con una foto su Instagram il titolo del nuovo album di inediti dei Modà, “Passione maledetta”. Il singolo “E non c’è mai una fine” anticipa il sesto album in studio del gruppo, poi pubblicato il 27 novembre 2015 dall’etichetta Ultrasuoni.

L’album viene promosso nel giugno 2016 da tre concerti, con una doppia data allo Stadio San Siro di Milano, una all’Arena Sant’Elia di Cagliari con i Tazenda e a novembre e dicembre dello stesso anno da un tour nei palasport italiani. Durante i Music Awards del 2017 i Modà annunciano una pausa. Kekko si dedica alla scrittura del romanzo “Cash. Storia di un campione” che diventa bestsellers Mondadori.

Il 4 ottobre 2019, dopo 4 anni dall’ultimo disco, i Modà annunciano un nuovo album dal titolo “Testa o croce” prodotto da Friends & Partners – licenza Believe e un tour nei palasport.

