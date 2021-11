Adriana Caprio in radio con “Odi e cedi”

Si intitola “Odi e cedi” il nuovo singolo di Adriana Caprio: il brano è disponibile in rotazione radiofonica e online sugli store digitali

“Odi e Cedi” è il nuovo, eclettico singolo della giovane cantautrice casertana Adriana Caprio, brano dall’ambizioso obiettivo di connettere la musica lirica al pop, in un connubio tra l’epoca passata e quella presente, tra la civiltà classica e quella contemporanea.

La canzone nasce, prodotta da Roberto Visentin dalla manipolazione di un’aria barocca di Antonio Cesti, “Intorno all’idol mio”, arrangiata in chiave moderna e con un significato diverso. Il testo, scritto ex novo, trae ispirazione dalla letteratura latina, in particolare all’opera di Catullo “Odi et amo” dedicato alla sua Clodia, per la quale l’autore provava sentimenti di tormento, amore e odio. “Odi e Cedi” dà quindi voce alla risposta moderna di una donna che può finalmente affermare la sua identità.

Il videoclip ufficiale è stato realizzato con la collaborazione di Gianfranco Carozza alla fotografia e Vincenzo Corvaglia al montaggio e vede la partecipazione di Gabriele Luberto nel ruolo di attore. Il make-up è stato affidato a Frida Cuccurullo.

BIOGRAFIA

Adriana Caprio è una giovane cantautrice casertana. Inizia a coltivare la passione per la musica in tenera età componendo canzoni e studiando canto leggero per poi approdare al canto lirico.

Questo background le ha permesso di esplorare nuovi orizzonti creativi. Adriana unisce le sue due grandi passioni, musica e scrittura, con l’interesse per gli studi umanistici, facendo convergere il tutto un una grande sinergia artistica.L’ultimo singolo “Odi e Cedi” esce l’8 ottobre 2021 con Sorry Mom!