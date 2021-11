Gadget per l’ufficio: la promozione aziendale con cartelline personalizzate

La stampa di cartelline personalizzate è una pratica molto interessante e sempre più ricercata per la promozione aziendale ottenuta attraverso la distribuzione di gadget per l’ufficio.

La cartelline sono infatti indispensabili per custodire i documenti, sia a casa che in ufficio, e hanno un costo di realizzazione decisamente contenuto. Questa spesa, inoltre, di solito si abbassa ulteriormente all’aumentare del numero delle stampe effettuate e, di conseguenza, fa sì che questo articolo si presti in modo perfetto anche per un uso promozionale.

Le classiche cartelle portadocumenti sono uno strumento largamente impiegato, anche in quest’epoca sempre più digitalizzata, per conservare i documenti cartacei. Grazie al loro utilizzo è infatti molto più semplice assicurare il massimo ordine nella catalogazione di fogli cartacei che talvolta devono essere conservati per diversi anni. Questi possono riguardare ad esempio delle bollette, dei materiali di studio o di lavoro, delle buste paga o dei documenti riguardanti le compravendite immobiliari.

Le cartelline portadocumenti sono poi molto adatte anche per i bambini e per i ragazzi che vanno a scuola o per gli studenti universitari, in quanto gli permettono di catalogare e archiviare tutti i materiali didattici in modo semplice e veloce.

Come personalizzare le cartelline online

Proprio per l’ampio uso che questi strumenti hanno e per la loro notevole utilità, può essere un’ottima idea personalizzarli con un logo aziendale, affidandosi ai servizi di stampa di realtà specializzate.

Ne costituisce un esempio Stampasi.it, portale che permette di realizzare in modo semplice e veloce cartelline personalizzate a prezzi contenuti, con molte possibilità di scelta per quanto riguarda materiali, grammature e rifiniture. In questo modo sarà possibile ottenere un risultato in grado di trasmettere un’immagine altamente professionale della propria azienda.

Durante la fase di stampa è inoltre necessario effettuare alcune scelte che riguardano altri aspetti fondamentali, come ad esempio:

Formato della cartellina;

della cartellina; Eventuale plastificazione ;

; Inserimento di un lembo di chiusura.

Nel dettaglio, la plastificazione è un processo che conferisce ad una cartellina personalizzata una maggiore resistenza e quindi anche una più elevata durata nel tempo. La plastificazione può essere scelta per il solo fronte oppure anche per il retro.

Una scelta analoga, legata in questo caso al piano estetico, può essere effettuata anche per la verniciatura di uno o di entrambi i lati. I modelli che presentano un lembo di chiusura sono sicuramente quelli maggiormente professionali, molto utili per conservare documenti importanti.

Anche le cartelline personalizzate in plastica rigida sono generalmente molto apprezzate, perché considerate maggiormente resistenti e quindi in grado di garantire il massimo grado di protezione per i documenti riposti al loro interno.

I vantaggi delle cartelline personalizzate

Le cartelline personalizzate offrono degli importanti vantaggi per quanto riguarda la promozione aziendale. Per prima cosa, quando vengono utilizzate all’interno dell’azienda stessa che le commissiona permettono di trasmettere un’immagine altamente professionale, di un gruppo che cura ogni minimo dettaglio della propria attività.

Distribuire questi gadget ai propri clienti o in alcuni particolari contesti come fiere ed eventi permette inoltre di diffondere in modo efficace il proprio brand, così come di promuovere i propri contatti o specifici prodotti, con la possibilità di ampliare anche il target di riferimento.

In generale, quindi, le cartelline personalizzate sono molto utili per la promozione aziendale sia interna che esterna e si inseriscono in maniera ottimale all’interno di un processo di pubblicizzazione ottenuto con i gadget per l’ufficio. Questa modalità promozionale è infatti in grado di offrire ottimi riscontri sotto tutti i punti di vista, in quanto in linea con le più avanzate linee del marketing aziendale.