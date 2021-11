Debuttano i primi Ray-Ban NFT della storia

Ray-Ban lancia i primi occhiali NFT (Non-Fungible Token) della storia: saranno creati dall’artista tedesco, con base a Berlino, Oliver Latta

Ray-Ban, azienda pionieristica e leader del settore eyewear, lancia i primi occhiali NFT (Non-Fungible Token) della storia. Un prodotto virtuale esclusivo che si tradurrà in una brand experience senza uguali, pensato per consentire ancora una volta agli appassionati di Ray-Ban di esprimere la propria unicità e per accompagnarli verso il metaverso.

Per l’occasione, Ray-Ban ha deciso di affidarsi a un solo artista per la realizzazione di un’opera grafica NFT unica. L’esclusivo NFT sarà infatti creato dall’artista tedesco, con base a Berlino, Oliver Latta, meglio noto con lo pseudonimo “Extraweg”. Extraweg è una dichiarazione di intenti, è provocazione, anticonformismo, rischio, personalità e temperamento. Mosso da una profonda passione per il valore estetico, lo straordinario artista è famoso per le sue opere di motion design tridimensionali altamente provocatorie, attraverso le quali esprime le emozioni e le difficoltà della società moderna.

Sono le situazioni quotidiane a ispirare l’artista Oliver, che crea immagini spesso ambigue e inquietanti per destare sensazioni nello spettatore e costringerlo a pensare con la propria testa.

“È un onore poter lavorare con Ray-Ban, artefici degli occhiali da sole più iconici al mondo, alla creazione del loro primissimo NFT. Per me è importante inserire il valore dell’estetica e del design senza tempo in ogni mio lavoro. Proprio come gli Aviator Ray-Ban, voglio che le mie creazioni vivano per sempre con infinito stile” commenta Oliver Latta.

Ray-Ban ha organizzato un’asta benefica digitale sul marketplace NFT più grande al mondo, OpenSea.