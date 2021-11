Previsioni meteo 10 novembre 2021: piogge sul versante tirrenico

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 10 novembre 2021: precipitazioni sparse sulle regioni del versante tirrenico per un vortice ciclonico sul Mediterraneo

Condizioni meteo ancora all’insegna dell’instabilità sull’Italia a causa di un centro di bassa pressione attivo tra la Sardegna e le Isole Baleari che condiziona il tempo anche sulla nostra Penisola. Nella giornata di oggi le piogge insisteranno sulle regioni del versante tirrenico, mentre sul resto del Paese il clima risulterà più asciutto.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani e venerdì il tempo migliorerà parzialmente e il clima risulterà più asciutto. La pausa sarà però breve, perché venerdì il maltempo tornerà a fare la voce grossa sulle regioni del Nord e del Centro dove sono attese piogge diffuse e temporali.

Intanto per oggi, mercoledì 10 novembre 2021, al Nord Italia al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse su Liguria e Piemonte, asciutto altrove con nuvolosità variabile. Al pomeriggio ancora piogge sulle Alpi occidentali e settori adiacenti, variabilità asciutta altrove ed ampie schiarite al Nord-Est. In serata nessuna variazioni di rilievo, con piogge su Alpi occidentali e asciutto altrove.

Al Centro al mattino tempo asciutto su tutte le regioni, con cieli poco nuvolosi e maggiori addensamenti sul versante adriatico. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata molte nubi in transito su tutte le regioni e pioviggine sulle coste tra Lazio e Toscana.

In Toscana nuvolosità irregolare in mattinata su tutto il territorio con tempo asciutto; cieli generalmente poco nuvolosi nel pomeriggio, mentre in serata la nuvolosità tenderà ad aumentare su tutta la regione con deboli piogge sulle coste meridionali.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge intense e temporali sulle Isole Maggiori e della pioviggine su Molise e Puglia settentrionale, variabilità asciutta altrove; al pomeriggio insistono le precipitazioni sulle stesse regioni. In serata ancora piogge intense e temporali sulla Sicilia, residue piogge su Calabria e Sardegna.

In Calabria locali piogge nelle ore mattutine e pomeridiane sui settori meridionali, nuvolosità irregolare sui restanti settori con tempo asciutto. In serata non si attendono variazioni.

Temperature minime in calo al Sud e sulle Isole, stabili o in aumento al Centro-Nord; massime in generale rialzo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.