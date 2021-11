Previsioni meteo 8 novembre 2021: torna il maltempo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 8 novembre 2021: piogge, temporali e forti raffiche di vento attese in particolare su Sicilia, Campania, Molise e Puglia

Un’ampia area di bassa pressione, posizionata tra il Mar Mediterraneo occidentale e il Nord-Africa, innesca un flusso di correnti sud-occidentali umide ed instabili verso la nostra Penisola, che determinano condizioni meteo diffusamente instabili. Nella giornata di oggi sono dunque attese precipitazioni sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Campania, in estensione a Molise e Puglia settentrionale.

Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto la Protezione civile ha valutato allerta gialla su Abruzzo, Molise, Lazio meridionale, Campania, su parte di Puglia, Basilicata e Calabria, sulla Sicilia.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS per i primi giorni di questa settimana si prevedono precipitazioni sparse su tutte le regioni centro-meridionali, con fenomeni temporaleschi che interesseranno in particolare le regioni meridionali. Per un miglioramento ci sarà ancora da attendere, almeno fino al prossimo weekend.

Intanto per oggi, lunedì 8 novembre 2021, al Nord Italia al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con piogge sparse di debole o moderata intensità, più asciutto sul Piemonte. Al pomeriggio ancora fenomeni soprattutto su Liguria, Emilia Romagna e Veneto, variabilità asciutta altrove. In serata residue piogge sull’Emilia Romagna, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Neve oltre i 1000 metri. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino molte nuvole in transito con isolate piogge su Marche, Abruzzo e basso Lazio ma di debole intensità. Al pomeriggio ancora tempo instabile con nuvolosità irregolare e fenomeni possibili su tutti i settori. In serata nuvolosità in transito con piogge sparse su tutte le regioni. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile su tutti i settori con piogge e temporali sparsi, più intensi sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio ancora tempo instabile o perturbato con piogge e acquazzoni diffusi, più intensi sulla Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse sia sulle regioni Peninsulari che sulle Isole Maggiori. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime stabili o in diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.