“Fake News” è il nuovo singolo di Rosmy

Rosmy online su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo “Fake News”: il brano è anche in rotazione radiofonica

Dal 9 novembre è in radio e disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “FAKE NEWS”, il nuovo inedito di ROSMY per dire STOP al sistema delle Fake News che la cantautrice stessa definisce: “un glitch, un’interferenza che disorienta”.

Rosmy, dopo essere stata colpita dal gossip che l’ha suo malgrado vista protagonista, ha deciso di lanciare un messaggio di denuncia e di farlo, come a suo dire ha sempre fatto, con la musica, e con uno slogan #fakenewsfuckyou.

“Fake News”, brano in chiave Electro-House scritto dalla stessa Rosmy, narra i diversi scenari della finzione e le consente di muoversi divertita tra mortificazione e rinascita. Proprio come nel film “Il Corvo” dove il protagonista, un musicista rock, viene resuscitato non solo per vendetta personale, ma per purificare il mondo dal marcio della società.

“In un mondo in cui la disinformazione sembra regnare sovrana, Fake News, – dichiara Rosmy – potrebbe essere un vero e proprio esperimento sociale.”

BIOGRAFIA

ROSMY è una cantautrice italiana. Artista poliedrica che si è distinta per il suo impegno nell’affrontare con la musica tematiche sociali importanti. Il suo percorso musicale come cantautrice inizia nel 2016. Con il brano “Un istante di noi”, si aggiudica il Premio Mia Martini 2016 e il premio FIMI “Miglior brano radiofonico”. Con il singolo “Inutilmente”, è stata finalista al Premio Lunezia 2018. A gennaio 2019 esce il suo album d’esordio “Universale”. Dopo aver conquistato il primo posto nella tappa di Pistoia è arrivata in finale a Sanremo Rock 2019 con il brano “Addormentarsi insieme”, esibendosi con una band tutta al femminile al Teatro Ariston di Sanremo. “Fammi credere all’ eterno” è il brano che vede Rosmy tra i protagonisti nelle tappe di Jesolo e Mestre del FestivalShow, il festival itinerante dell’estate italiana e a Faenza al M.E.I. (Meeting delle Etichette Indi- pendenti). Giovanni Storti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, è protagonista del video di “Fammi credere all’ eterno”, premiato alle “Giornate del Cinema”, per l’idea originale e definito “Short Music Movie”. Nello stesso anno, Rosmy in veste di attrice recita nel docufilm “Donne Lucane” di Nevio Casadio e il suo brano “Ho scelto di essere libera” è parte della colonna sonora. Grande successo il suo omaggio a Mango nel programma “L’anno che verrà” su Rai 1 prima sua esibizione live del 2020, impreziosita dall’orchestra diretta dal Maestro Palatresi. A giugno 2020 esce “Ho tutto tranne te”, brano che ha riscosso interesse da parte di pubblico e critica, grazie al testo che evidenzia l’importanza del volontariato e della solidarietà, con l’intervento nel video dei City Angels Italia e il Patrocinio della Regione Lombardia. A Gennaio 2021, distribuito da Universal Music esce “Controregola” e a giugno dello stesso anno pubblica “Giromondo” con il feat di Saturnino & Maurizio Solieri. Il 9 novembre arriva “Fake News”.