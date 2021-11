Demi Lovato lancia il vibratore Demi Wand

Demi Lovato “imprenditrice del piacere”: arriva sul mercato il suo primo vibratore. Demi Wand, questo il nome del sex toy

Cantante, attrice e da oggi anche ‘imprenditrice del piacere’. Demi Lovato lancia sul mercato il suo primo vibratore. “Vi presento il Demi Wand! Ho voluto creare il mio sex toy per togliere lo stigma dal piacere, e per portare la vostra relazione sessuale al livello successivo“, ha scritto l’artista sul suo profilo Instagram.

Il sex toy, acquistabile sul sito di Bellesa Boutique al costo di 79 dollari come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it),, non è un semplice ‘oggetto del piacere’ ma per Demi rappresenta un modo per togliere i tabù che ci sono ancora attorno alla sessualità e, in particolar modo, alla masturbazione femminile. La ‘bacchetta magica’ targata Lovato è grande circa 14 centimetri ed è dotata di otto diverse intensità di vibrazione, per soddisfare le esigenze di tutt*.

Dopo i problemi con l’alcol, le droghe e l’accettazione della propria immagine, oggi Demi Lovato è una donna nuova: ha imparato ad ascoltare e accettare il suo corpo e ha dichiarato la sua vera natura sessuale (non binaria). Ora è libera di essere chi vuole essere e, perché no, di rompere la vergogna che c’è ancora sul sesso e l’autoerotismo.