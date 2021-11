Dal Viminale la direttiva sulle manifestazioni No Green pass

In arrivo la direttiva sulla stretta alle manifestazioni No Green pass nei centri storici. Lamorgese: “Danni a economia”

“Sto per emanare una direttiva che riconosca il diritto di manifestare ma con criteri ben precisi. Appena finisce l’assemblea torno a Roma e metto a punto gli ultimi aspetti che ancora mi preoccupano”. Così la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, intervenuta ad un dibattito nella seconda giornata dell’assemblea nazionale Anci in corso a Parma.

“OK DIRITTO MANIFESTARE MA CI VOGLIONO REGOLE”

“Il diritto di manifestare è costituzionalmente garantito ma esiste anche il bilanciamento diritti: va bene manifestare ma ci vogliono anche regole che proteggano gli altri cittadini“, aggiunge Lamorgese.

“MANIFESTAZIONI METTONO A DURA PROVA ECONOMIA”

“Le manifestazioni pubbliche hanno messo a dura prova cittadini e anche le attivita commerciali che si trovano in un momento di positività. Non si puo pensare che a fronte di un’economia in rialzo noi la penalizziamo con tutte queste manifestazioni“, aggiunge ancora Lamorgese come riferisce la Dire (www.dire.it).

“SINDACI DALLA NOSTRA PARTE A DIFESA SALUTE”

“Sono sabati e sabati che le nostre città sono in grandissima difficoltà per le manifestazioni pubbliche. Ritengo che i sindaci abbiano scelto di stare dalla nostra parte, in difesa della sicurezza e della salute dei cittadini”, conclude la ministra dell’Interno.