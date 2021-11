Casablanca torna con il brano “Guardati Da Vicino”

Casablanca online con il brano “Guardati Da Vicino” feat. Look Closer: il nuovo singolo è su tutte le piattaforme streaming

“Guardati da Vicino” è il secondo singolo di Casablanca, realizzato in duetto con la misteriosa Look Closer, scultrice che si approccia per la prima volta al mondo della musica. Il sapore del brano è differente dal precedente “Lacrima di Luna, n.1”. L’atmosfera più calda e morbida, dai contorni R&B, entra in contrasto con i tratti più freddi e malinconici del testo, amplificati dal rumore del mare che s’infrange sugli scogli d’inverno.

Il testo, scritto a quattro mani dai due artisti, vive di atmosfere e luoghi che entrambi hanno conosciuto, affrontato e vissuto, anche se in spazi e tempi diversi. La storia al centro della canzone racconta di un rapporto umano, non necessariamente d’amore, che potrebbe essere quello tra i due.

Le parole volano leggere, ma portano ad una dichiarazione importante, di affetto infinito, inquadrato in una frase chiave del testo: “quando ti guardo dentro agli occhi, vedo l’universo cosparso di stelle”.

Il videoclip di “Guardati da Vicino”, realizzato con la partecipazione di Marcello Della Puppa e la fashion stylist Caterina Vio, corona questo esperimento creativo. È una fedele trasposizione visiva della canzone.

Viene data importanza al rapporto tra le due anime, che fluttuano in luoghi e tempi sconosciuti, nebulosi e misteriosi: da un jazz club anni venti ad un rave sulla luna, passando per un antico tempio giapponese.

Casablanca, pseudonimo d’arte di Giovanni Fumiani, è un cantautore classe ‘98 nato a Venezia e trasferito a Bologna nel 2017 per proseguire la sua formazione musicale.

Avvicinatosi al mondo della musica molto presto, ha avuto la possibilità di studiare chitarra, canto, sassofono e pianoforte dall’età di 7 anni.

Dopo diverse collaborazioni con vari musicisti della sua zona, nel 2013 nascono i Vinile, band con cui ha sviluppato un progetto che mescola il rock psichedelico al soul ed al blues. Il gruppo, oltre ai molti concerti e festival, nel 2018 ha partecipato al concorso mondiale “Voice of Astana” (Kazakistan) rappresentando l’Italia durante la kermesse e nel giugno dell’anno seguente ha preso parte alle finali del 32° festival di Sanremo Rock, all’interno del celebre teatro Ariston.

Da sempre appassionato alla grande storia della musica italiana (Lucio Dalla, Mia Martini, Battisti e Ornella Vanoni) e alle sonorità legate alla black music, dal jazz all’R&B (artisti come Duke Ellington, Nina Simone, Marvin Gaye, Etta James o George Benson), per molti anni tiene nel cassetto il suo sogno di mescolare queste influenze in un progetto musicale capace di rappresentarlo a pieno.

Nel 2020, con l’arrivo della pandemia e le conseguenti restrizioni, Casablanca riesce finalmente a trovare del tempo per concentrarsi su sé stesso, riuscendo a mettere a fuoco la propria identità musicale.

Lo stesso anno inizia a scrivere nuova musica con un’anima differente, “una luce di colore diverso”. Il progetto rappresenta tutte le tematiche a lui care: la sua storia, l’amore per la Luna e per l’universo che la circonda, il suo modo di vedere il mondo e le proprie emozioni.

Casablanca stesso lo definisce “un viaggio dentro al cosmo della mente”, capace di coinvolgere tutto ciò che, a suo parere, deve essere veramente coinvolto per fare musica.

L’artista è autore, compositore e produttore di tutti i suoi brani, nei quali collabora anche con diversi musicisti e amici.

A maggio del 2021 esce “Lacrima di Luna, n.1” il primo singolo che anticipa il suo album di debutto, seguito in autunno dall’ultimo “Guardati da Vicino“.