Colman Domingo sarà il protagonista di “Rustin”

L’attore pluripremiato Colman Domingo interpreterà Bayard Rustin in “Rustin” di George C. Wolfe, prodotto da Netflix

Rustin narra la storia del carismatico Bayard Rustin, un attivista gay dei diritti civili che ha superato una serie di ostacoli e cambiato il corso della storia americana organizzando la marcia del 1963 a Washington.

Nel cast: Colman Domingo (Ma Rainey’s Black Bottom, Zola, Candyman, Euphoria), Chris Rock (Fargo, progetto senza titolo di David O. Russell, Top Five), Glynn Turman (Ma Rainey’s Black Bottom) e Audra McDonald (Respect).

Rustin sarà il primo lungometraggio prodotto da Higher Ground, il cui catalogo di progetti in uscita in collaborazione con Netflix include i film Exit West e Satellite e la serie commedia The G Word with Adam Conover. Higher Ground ha presentato i film Netflix Un padre con Kevin Hart, che ha riscosso un grande successo nel 2021, e l’acclamato Worth con Michael Keaton, Stanley Tucci e Amy Ryan.