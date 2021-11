Spadafora fa coming out: “Sono gay, e ora anche più felice”

Il coming out dell’ex ministro Vincenzo Spadafora: “Sono gay, ora sarò più felice”. L’esponente del M5s: “Ho imparato tardi che è importante volersi bene”

“Penso che la vita privata delle persone debba rimanere tale, ma penso anche che chi ha un ruolo pubblico, politico, abbia qualche responsabilità in più”. L’ex ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, sceglie di rivelare la propria omosessualità negli studi di ‘Che tempo che fa’.

“HO IMPARATO TARDI CHE È IMPORTANTE VOLERSI BENE”

Nel corso dell’intervista concessa a Fabio Fazio per presentare il suo libro, spiega la Dire (www.dire.it), ‘Senza riserve’, l’esponente del governo Conte I spiega commosso: “Ho imparato, forse troppo tardi, che è importante volersi bene e rispettarsi. In politica purtroppo questo tema viene ancora utilizzato per ferire l’avversario politico. Quello squallido brusio l’ho subito anche io e ora voglio spegnere questo brusio. Forse da domani sarò un po’ più felice perché sarò anche più libero”, conclude l’esponente del Movimento 5 Stelle.