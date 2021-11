Mama Ska e Don Rico insieme per “Effettivamente”

Mama Ska feat Don Rico, fuori sulle piattaforme digitali il nuovo singolo dal titolo “Effettivamente”: un brano tutto da ballare

Online su tutte le piattaforme “Effettivamente” il nuovo lavoro dei Mama Ska. Reduci dal Sanremo Rock Festival 2021 che ha consegnato al loro brano “Cielo di Puglia” lo scettro come Miglior Brano Radiofonico, il prestigioso premio assegnato da una selettiva giuria di critici musicali e di addetti ai lavori, oltre al brillante podio d’argento, i Mama Ska scendono nuovamente in pista con un pezzo tutto da ballare.

La band, composta da Roberto Lezzi, voce, Gianluca Rubichi, batteria, Alessandro Rubichi, pianoforte e voce, Marco Giaffreda, chitarra e voce, Simone Nocera, trombone e tromba, Marco Rubichi, fisarmonica, Marco Palumbo al basso, ha coinvolto in questa incredibile produzione anche un guru del raggamuffin e della dancehall reggae salentina, Don Rico, al secolo Federico Vaglio, uno dei padri fondatori e voce dei Sud Sound System. Il brano dal titolo “Effettivamente” è nato come tutte le produzioni firmate dai Mama Ska nella loro ‘casa’, la Soleada Records ed è stato in parte registrato anche presso Cantierelab. Di Alessandro Rubichi testo e musica, produzione Mama Ska mentre mix e mastering portano la firma di Marco Giaffreda. Pubblicato su YouTube il videoclip curato da Eugenio Pranzo per Target House Production. Make-up e fotografia, Ilaria Piccinno. Il “Cielo di Puglia” si illumina ancora e questa volta “Effettivamente” sarà tutta un’altra storia…

https://youtu.be/muiUnQbgQ4w

Biografia Mama Ska:

I Mama Ska nascono nel 1998; la passione che anima il gruppo vede crescere velocemente il progetto musicale a cui i ragazzi salentini dedicano ogni istante della propria giornata. Si fanno notare da subito e i primi concerti confermano in numero di presenze e di riscontri la forza coinvolgente della musica firmata Mama Ska. Sono in tanti a definirli una ‘macchina da palco’ e, in effetti, i Mama Ska e il loro Rocksteady Beat contaminano di energia le più belle piazze salentine, pugliesi e italiane tanto che già nell’estate del 1999 si classificano primi all’“Onde Rock Festival”. La prima produzione discografica dei Mama Ska arriva nel 2002 con l’uscita di ‘Hot Mama Cafe’ per l’etichetta indipendente DRIM; 10 tracce che esplorano il mondo musicale del gruppo, che nel frattempo colleziona live in giro per l’Italia e affianca molti nomi affermati della scena musicale italiana. Nel marzo del 2004 il gruppo lancia tre singoli: ‘Ancora più forte’, ‘Nightsteady’ e ‘Bambina Credimi’. Il gruppo non si ferma e i concerti vanno avanti fino all’estate del 2008, anno in cui i fondatori della band decidono di sospendere per tre anni il progetto alla ricerca di nuove idee e contaminazioni. I singoli musicisti danno vita a svariate realtà musicali, spaziando e cimentandosi in generi completamente diversi dal jazz alla musica etnica. Il richiamo del palco e la voglia dei fans di rivederli suonare insieme, però, è forte e a distanza di tre anni i Mama Ska si rimettono in gioco. In questi anni si sono avvicendati circa 60 strumentisti, ma la Band è rimasta una piccola grande famiglia, pronta ad accogliere new entry e a fondersi con energia e semplicità, trapassato, presente e futuro. Il gruppo ha all’attivo quasi 2mila concerti in giro per l’Italia, tra piazze, club e party. Numeri ed esperienze che fanno dei Mama Ska una delle più rinomate Ska band del sud Italia, che propone da sempre uno show originale e adrenalinico seguito e apprezzato trasversalmente da giovani, meno giovani e giovanissimi. Nell’agosto del 2019 a Cannole, in provincia di Lecce, la band festeggia i 20 anni di attività del gruppo. Cannole è il paese che li ha visti nascere e i Mama Ska scelgono proprio il loro luogo del cuore per organizzare una grande festa tra amici condividendo,non su un palco ma tra il pubblico, una musica che unisce e che amplifica la straordinaria voglia di vivere dei Mama Ska. Voglia di vivere ed energia tutte da ascoltare nell’album ‘VIVA LA VIDA, VIVA L’ AMOR!’, pubblicato su tutte le piattaforme digitali, come il singolo “Cielo di Puglia”, che ha portato un bellissimo riconoscimentoi n Puglia, regione dalle mille magie.