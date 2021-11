Cinema: Gangemi riceve il Trofeo “To The Moon”

Gangemi sbarca sulla Luna: con il suo “Fratelli Noir” ha appena ritirato il prezioso ed ambito Trofeo “To The Moon” per il “Best International Comedic Short”

Non si ferma il memorabile viaggio della Puntata Pilota, ormai “Cult”, della serie “Fratelli Noir” (Noir Brothers), scritta e diretta da Daniele Gangemi e prodotta da Isabella Arnaud ed Andrea Salomon per CINEDANCE, con la collaborazione della Film Commission del Comune di Catania.

Girata infatti interamente proprio all’ombra del “Liotro”, con Renny Zapato e François Turrisi come attori protagonisti e lo straordinario Aldo Toscano come protagonista di puntata, “Fratelli Noir” ha iniziato, da fine ottobre del 2020 ad oggi, un lungo e trionfale percorso che lo ha condotto in giro per il mondo, ottenendo 36 riconoscimenti ufficiali e ben 81 “Official Selection” da parte di altrettanti importanti festival internazionali.

Ultima tappa, ma solo in ordine cronologico, lo sbarco sulla Luna!

Gangemi infatti, grazie a questa sua pregevole opera, ha appena ritirato il prezioso ed ambito Trofeo “To The Moon” per il “Best International Comedic Short” al “Luna Lumen Film Festival” all’interno dello storico “Short North” (Arts District), conosciuto nel mondo come l’Arte e l’Anima di Columbus, nell’Ohio.

Ad accompagnare Gangemi, anche in questa avventurosa passeggiata sulla Luna, c’era il Fonico di Presa Diretta di “Fratelli Noir” Caterina Maria Grillo, reduce da un importante progetto cinematografico ancora top secret in Sardegna, che in pochi anni è riuscito ad attirare l’attenzione e la stima di addetti ai lavori e non solo grazie ad un percorso professionale brillante ed agli invidiabili risultati raggiunti.

E chissà se almeno loro adesso sapranno cosa si cela veramente dietro la Luna…