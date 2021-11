Chiara Ferragni e Douglas insieme per una linea di make-up

Chiara Ferragni si lancia nel mondo della cosmesi: arriva sul mercato una linea di make-up in collaborazione con Douglas

Chiara Ferragni è inarrestabile! Dopo la sua prima collezione di gioielli, l’imprenditrice digitale si lancia nel mondo della cosmesi, con una linea di make-up in collaborazione con Douglas.

“Ho creato una linea che rispecchia la mia idea di empowering make-up, dedicata a chi non ha paura di esprimere la propria personalità”, spiega Chiara come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Dai rossetti al mascara, ognuno dei prodotti che compone la collezione è caratterizzato dall’iconico Eyelike, il logo inconfondibile del brand Ferragni.

La linea sarà disponibile prossimamente in esclusiva negli store Douglas e sul sito www.chiaraferragnicollection.com



La linea di make-up by Chiara Ferragni

All That Gitter: rossetto rosso intenso e glitterato.

Workin’ girl: rossetto dalla texture cremosa di colore nude rosato.

Hot mama’s: rossetto nude idratante agli estratti di tè verde e di radice d’oro.

The Iconic: palette occhi composta da 15 shades.

Blush Me Up: blush illuminante

Eye-conic: mascara

Swipe-up: gel sopracciglia trasparente