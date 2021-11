Previsioni meteo 7 novembre 2021: piogge sparse sulle coste tirreniche

Le previsioni meteo di oggi, domenica 7 novembre 2021: continua la fase di maltempo sull’Italia con possibilità di precipitazioni sulle regioni tirreniche

Condizioni meteo tipicamente autunnali sull’Italia in questo weekend con tempo in lieve miglioramento rispetto alla giornata di ieri, specie al Centro, ma con cieli sempre coperti e rischio di piogge sparse. Le precipitazioni riguarderanno nelle prime ore del mattino l’Emilia Romagna e poi le coste centro-settentrionali della Sardegna nel corso del giorno. Fenomeni piovosi anche su Toscana, Umbria, Marche.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS per l’inizio della settimana lo scenario meteorologico continuerà a essere piuttosto movimentato su gran parte della nostra Penisola. Un vortice centrato sulla Sardegna genererà infatti condizioni di spiccata instabilità dapprima al Nordest, poi anche sulle Isole Maggiori e al Centro-Sud, con rischio fenomeni anche intensi sulla Sicilia.

Intanto per oggi, domenica 7 novembre 2021, al Nord Italia al mattino tempo in prevalenza stabile con nuvolosità medio-alta e isolate piogge tra Liguria e Veneto, qualche apertura sull’arco Alpino. Al pomeriggio insistono le precipitazioni su Liguria e Appennino settentrionale, nessuna variazione altrove. In serata non sono previsti cambiamenti di rilievo, con piogge sui medesimi settori.

Al Centro al mattino cieli molti nuvolosi con deboli precipitazioni tra Toscana e Lazio. Al pomeriggio ancora cieli coperti sulle regioni centrali, piogge deboli o moderate sui medesimi settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con piogge sparse su Lazio, Abruzzo e Marche.

In Toscana instabilità con piogge al mattino sulle coste, più diffuse nel corso delle ore pomeridiane; in serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi salvo residue precipitazioni sulla costa.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori, con qualche pioggia tra Isole Maggiori e coste della Campania. Al pomeriggio ancora qualche pioggia tra Campania e Sardegna, cieli a molto nuvolosi specie sui versanti Tirrenici. In serata nuove piogge in arrivo sulla Sicilia, nessuna variazione di rilievo altrove.

In Calabria condizioni di tempo stabile nella giornata con molte nubi anche compatte sulle coste e sui settori interni; in serata il tempo si manterrà asciutto sempre con cieli irregolarmente nuvolosi.

Temperature minime stazionarie o in calo e massime in aumento su tutta l’Italia.

