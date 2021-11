Previsioni meteo 6 novembre 2021: piogge al Centro

Le previsioni meteo di oggi, sabato 6 novembre 2021: tempo stabile al Nord e al Sud, una perturbazione porta piogge sulle regioni centrali

Condizioni meteo mediamente perturbate sull’Italia in questo inizio di fine settimana, in particolar modo sulle regioni centro-meridionali, dove hanno insistito rovesci isolati o al più sparsi. Nella giornata di oggi la situazione resterà pressoché invariata, con clima più asciutto al settentrione e tempo instabile sulle regioni centrali e Sardegna che saranno interessate dal passaggio di una perturbazione. Possibili ma isolate piogge anche su Calabria e zone costiere della Campania.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani avremo tempo stabile sulle regioni del Nord e possibilità di precipitazioni sulle zone centrali e meridionali della nostra Penisola. Da lunedì arriva l’estate di San Martino al Nord, un miglioramento al Centro e ancora maltempo al Sud.

Intanto per oggi, sabato 6 novembre 2021, al Nord Italia stabile al mattino con nuvolosità irregolare e qualche pioggia sulla Liguria, maggiori aperture sull’arco Alpino. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora precipitazioni sui medesimi settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con qualche pioggia tra Liguria e Triveneto.

Al Centro cieli molti nuvolosi con piogge sulle coste di Toscana e Lazio. Al pomeriggio ancora cieli coperti sulle regioni centrali, con piogge insistenti sulle medesime zone. In serata sono attese isolate piogge sulle coste della Toscana, variabilità asciutta altrove.

In Toscana nubi sparse alternate a schiarite in mattinata su tutto il territorio, locali piogge nel pomeriggio sui settori interni; in serata si attende un peggioramento che estenderà le precipitazioni su tutta la regione con fenomeni intensi sull’entroterra.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori, con qualche pioggia tra Sardegna e coste della Campania. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su Calabria e Sicilia, altrove non sono previste particolari variazioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con qualche pioggia tra Isole Maggiori e coste Campane.

In Calabria piogge sparse nelle ore diurne sui settori settentrionali della regione, nuvoloso con tempo asciutto altrove; in serata le condizioni del tempo saranno stabili su tutto il territorio.

Temperature minime stazionarie e massime in generale aumento da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.