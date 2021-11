Previsioni meteo 5 novembre 2021: tempo ancora instabile

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 5 novembre 2021: piogge e temporali sparsi sulle regioni centro-settentrionali e poi tra pomeriggio e sera anche al Sud

Condizioni meteo ancora instabili sull’Italia a causa del ciclone Poppea che da ormai qualche giorno spedisce perturbazioni sulle nostre regioni, bagnate da piogge e locali rovesci. La giornata di oggi non farà eccezione: da Nord a Sud avremo coperture nuvolose e rischio di precipitazioni abbastanza diffuso.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del weekend avremo ancora maltempo sulle regioni centrali e su quelle meridionali. Al Nord il tempo risulterà più soleggiato e più freddo al mattino con locali gelate. Discorso diverso da lunedì quando è atteso un generale miglioramento su tutta la nostra Penisola.

Intanto per oggi, venerdì 5 novembre 2021, al Nord Italia al mattino deboli piogge in Emilia Romagna con neve in Appennino fino a quote di 1200-1400 metri, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio residue piogge sull’Appennino settentrionale, variabilità asciutta altrove. In serata molte nubi in transito ma con tempo per lo più asciutto.

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse sulle regioni centrali, più asciutto su Toscana ed Umbria. Al pomeriggio ancora piogge sulle stesse regioni, anche a carattere di temporale sul basso Lazio. In serata cieli nuvolosi con piogge diffuse su tutte le regioni.

In Toscana giornata caratterizzata dal tempo stabile con cieli per lo più poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio su tutta la Toscana; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampie schiarite sulle coste, nubi sparse altrove.

Al Sud e sulle Isole al mattino molte nubi in transito con piogge sparse, più asciutto su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale. Al pomeriggio insistono le precipitazioni sulle stesse regioni, con fenomeni intensi in Sardegna. In serata ancora piogge su Sardegna, Campania, Molise e Puglia settentrionale, variabilità asciutta altrove.

In Calabria nuvolosità irregolare al mattino su tutto il territorio, nubi più compatte al pomeriggio con possibili piogge sulla costa tirrenica. Fenomeni in espansione nelle ore serali su tutti i settori.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo Nord, in rialzo altrove; massime in generale diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.