Previsioni meteo 31 ottobre 2021: treno di perturbazioni in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, domenica 31 ottobre 2021: il maltempo ora mette nel mirino le regioni del Nord e del Centro Italia, tempo più stabile al Sud

Dopo il forte maltempo che ha flagellato per tutta la settimana la Calabria e la Sicilia, investite da un ciclone mediterraneo, ora sono le regioni del Nord e del Centro ad essere in stato di allerta. Mentre, infatti, al Sud le condizioni meteo sono in netto miglioramento, un treno di perturbazioni si sta avvicinando alle aree settentrionali e centrali della nostra Penisola. Nella giornata di oggi le prime avvisaglie, con cieli coperti e piogge al Nord e tra pomeriggio e sera anche al Centro. Temperature stazionarie e su valori in linea con le medie stagionali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS lunedì avremo maltempo diffuso al Nord e sul versante tirrenico del Centro, con piogge e temporali. Ancora clima asciutto al meridione, mentre altre due perturbazioni raggiungeranno il Centro-Nord nel corso della settimana portando anche a un calo contenuto dei valori termici.

Intanto per oggi, domenica 31 ottobre 2021, al Nord Italia al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse al Nord-Ovest, più asciutto altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Tra la serata e la nottata piogge in estensione su tutte le regioni.

Al Centro al mattino nuvolosità variabile su tutte le regioni con tempo asciutto. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma ancora con tempo asciutto. In serata piogge sparse su Lazio, Umbria e Toscana, nuvoloso altrove ma con tempo asciutto.

In Toscana molte nubi al mattino localmente anche compatte; piogge attese al pomeriggio su gran parte della regione, generalmente più asciutto sui settori interni. Maltempo esteso su tutto il territorio nel corso della serata.

Al Sud e sulle Isole al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse su regioni tirreniche e Isole Maggiori, più asciutto sul versante adriatico e spazi di sereno sulla Puglia meridionale. Al pomeriggio piogge in intensificazione in Sardegna, invariato altrove. In serata instabilità in aumento con piogge sparse su tutte le regioni, più asciutto sulla Puglia meridionale.

In Calabria giornata di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi nel corso delle ore diurne. Tra la sera e la notte si attende un generale peggioramento che porterà piogge estese su tutti i settori.

Temperature minime in aumento e massime stabili o in lieve calo.

