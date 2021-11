O’Tsunami pubblica il nuovo album “12 lacrime”

TRACK BY TRACK Intro Il brano è incentrato sul racconto attraverso dodici lacrime della mia vita, simbolo delle sofferenze che mi hanno portato a guardare al futuro con occhi diversi, quelli di chi è dovuto crescere troppo in fretta. All’inizio del brano vi invito ad ascoltare il mio vissuto attraverso strofe, parole secondo me capaci di emozionare chiunque le ascolti con il cuore. Le sonorità evidenziano la testimonianza del mio passato travagliato. Accireme In questo brano parlo di una storia d’amore difficile. Di due persone che si vogliono ma che non riescono ad amarsi e riescono soltanto a farsi del male. Una storia così complicata da essere paragonata ad un film. Purtroppo certe volte le difficoltà unite a tanti altri fattori sono più forti dell’amore stesso. Man e Man feat. Peppe Soks In Man e Man raccontiamo una storia di passione e sentimento, tra palazzoni, soldi e amore. In cui l’amore fa da tappeto a problematiche ben più gravi fino al termine di una storia che non doveva nemmeno iniziare, per due ragazzi di strada. Good Vibes In questo brano cerco di esorcizzare tutte le preoccupazioni e le paranoie che ogni giorno ci attanagliano la mente. Esortando a vivere senza troppi pensieri e credendo sempre in un sogno, quel sogno che in qualsiasi caso ti dà la forza di andare avanti. SriLanka Questo pezzo nasce senza piani, senza tematiche iniziali da seguire. Il beat è molto hip-hop e di conseguenza lascia molto spazio alla tecnica ed alle punchline. Per quanto riguarda il testo anche se più leggero rispetto ad altri, si può sempre notare la profondità che contraddistingue la mia scrittura ed il mio pensare. Fai di me In questo brano il mio intento è quello di raccontare una storia d’amore travagliata dove sono racchiuse emozioni e sentimenti che andranno in contrasto con paure e paranoie. Nisciuno comm a te In questo pezzo racconto le differenze tra una storia d’amore vera ormai finita e una storia attuale che sta in piedi solo per colmare le mancanze: ma la verità è che inutile mentire perchè poi si sa che “nisciuno comm a te”. M’ama non m’ama feat. Ntò Questo è il pezzo che preferisco del disco: alla seconda strofa c’è una leggenda ed un idolo per me, ovvero NTO’, e sentirlo sulla mia stessa traccia è stata un’emozione unica. Il pezzo è un banger che racchiude tutti gli elementi della vita di strada e dalla fame che ci contraddistingue e ci differenzia da tutti gli altri. Ho fatto di peggio Questo brano è un vaffanculo a tutte quelle persone che giudicano e che parlano a sproposito. A tutte le persone che fingono di volerti bene di supportarti ma in realtà ti stanno soltanto invidiando. Natavota feat. Eris Gacha In questo pezzo racconto una storia d’amore che esiste ma solo da lontano, che vive solo nei pensieri e non nella realtà. Sulla seconda strofa c’è Eris Gacha, artista che stimo tantissimo. Sono molto soddisfatto di questo brano perchè contenutisticamente e stilisticamente mi sembra impeccabile. Tamarri Questo è un altro dei miei brani preferiti del disco. In questo pezzo diciamo che è venuto fuori quel lato “ignorante” di chi come me è cresciuto per strada. Siamo tamarri e non è un difetto. Accireme Rmx feat. Niko Pandetta In questo remix del brano Accireme sulla seconda strofa c’è Niko Pandetta, artista che stimo tantissimo sia per la sua musica che per la sua storia e credibilità. La sua mette la ciliegina sulla torta ad un pezzo che è già andato abbastanza lontano.