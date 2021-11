Colite ulcerosa: deucravacitinib insoddisfacente

Colite ulcerosa: deucravacitinib non centra l’endpoint di remissione clinica alla settimana 12 nello studio di fase 2 LATTICE-UCe

Sono stati annunciati i risultati dello studio di fase 2 LATTICE-UC che valuta deucravacitinib, un inibitore selettivo della tirosin-chinasi 2 (TYK2) primo della classe, rispetto al placebo nella colite ulcerosa da moderata a grave. Non è stato raggiunto l’endpoint primario di efficacia e quindi di remissione clinica alla settimana 12, né endpoint di efficacia secondari. Il profilo di sicurezza di deucravacitinib era coerente con gli studi precedentemente riportati sulla psoriasi e l’artrite psoriasica e non sono stati osservati nuovi segnali di sicurezza.

Si stima che circa 14,9 milioni di persone in tutto il mondo convivano con le malattie infiammatorie croniche intestinali, tra cui la colite ulcerosa che è caratterizzata da una risposta immunitaria cronica irregolare che crea infiammazione e ulcere (piaghe) nella mucosa (rivestimento) dell’intestino crasso (colon) o del retto.

I sintomi includono feci sanguinolente, diarrea grave e frequenti dolori addominali. La colite ulcerosa ha un impatto importante sulla qualità della vita correlata alla salute dei pazienti, compreso il funzionamento fisico, il benessere sociale ed emotivo e la capacità di andare al lavoro/scuola.

Molti pazienti hanno una risposta inadeguata o non rispondono affatto alle terapie attualmente disponibili.

“Deucravacitinib ha dimostrato di essere un inibitore TYK2 orale e selettivo, first in class, altamente efficace nella psoriasi e sono in corso studi di fase 3 che esplorano il potenziale di deucravacitinib nell’artrite psoriasica”, ha affermato Samit Hirawat, chief medical officer , Bristol Myers Squibb.

“Anche se non abbiamo ottenuto la prova del concetto in questo studio, siamo impegnati a portare avanti il ​​nostro programma clinico di deucravacitinib nelle malattie infiammatorie intestinali, tra cui la colite ulcerosa e la malattia di Crohn, nonché nell’artrite psoriasica, nel lupus e in altre malattie immuno-mediate. Bristol Myers Squibb desidera ringraziare i pazienti e i ricercatori che sono stati coinvolti nella sperimentazione clinica LATTICE-UC”.

L’azienda completerà una revisione completa dei dati di LATTICE-UC e il potenziale di deucravacitinib nella UC continuerà a essere valutato in IM011-127, un secondo studio di fase 2 che include anche una dose più elevata.

Lo studio LATTICE-UC

LATTICE-UC (IM011-024) è uno studio di fase 2, randomizzato, controllato con placebo, multicentrico che valuta la sicurezza e l’efficacia di deucravacitinib in partecipanti con colite ulcerosa da moderata a grave. L’endpoint primario dello studio è la remissione clinica (utilizzando il punteggio Mayo modificato) alla settimana 12. Gli endpoint secondari includono la risposta clinica (utilizzando il punteggio Mayo modificato), la risposta endoscopica e il miglioramento istologico alla settimana 12.

Lo studio IM011-127

IM011-127 è uno studio multicentrico di fase 2, randomizzato, controllato con placebo, che valuta la sicurezza, l’efficacia e la risposta ai biomarcatori di deucravacitinib in partecipanti con colite ulcerosa da moderata a grave.

Gli endpoint primari dello studio sono la risposta clinica, la sicurezza e la tollerabilità alla settimana 12.

Deucravacitinib

Deucravacitinib è un inibitore selettivo della tirosin-chinasi 2 (TYK2), first in class, con un meccanismo d’azione unico ed è il primo e unico inibitore selettivo di TYK2 in clinica studi su più malattie immuno-mediate. Gli scienziati hanno progettato deucravacitinib per colpire selettivamente TYK2, inibendo così la segnalazione di interleuchina (IL)-23, IL-12 e interferone di tipo 1 (IFN), citochine chiave coinvolte nella patogenesi di molteplici malattie immuno-mediate. Deucravacitinib raggiunge un alto grado di selettività legandosi al dominio regolatorio di TYK2, con conseguente inibizione allosterica di TYK2 e delle sue funzioni a valle.

Deucravacitinib inibisce selettivamente TYK2, a differenza degli inibitori della Janus chinasi (JAK) 1, 2 e 3 approvati, a concentrazioni fisiologicamente rilevanti. A dosi terapeutiche, deucravacitinib non inibisce JAK1, JAK2 o JAK3. Grazie al design innovativo di deucravacitinib, Bristol Myers Squibb ha ottenuto il riconoscimento con il Thomas Alva Edison Patent Award 2019 per la ricerca alla base dello sviluppo clinico di deucravacitinib.

Deucravacitinib non è approvato per l’uso in nessun paese.