Su Apple Arcade arriva LEGO Star Wars: Castaways

Videogiochi, LEGO Star Wars: Castaways in arrivo su Apple Arcade. La nuova avventura sarà disponibile dal 19 novembre

Una nuova avventura firmata LEGO Star Wars sta per arrivare su Apple Arcade.

Dopo LEGO Star Wars: Battles, il 19 novembre i giocatori potranno entrare nel mondo di LEGO Star Wars: Castaways, il primo gioco d’azione e avventura online di LEGO Star Wars.

LEGO Star Wars: Castaways è un gioco multiplayer online sviluppato da Gameloft, in cui, per la prima volta, sarà possibile personalizzare i propri personaggi con centinaia di pezzi LEGO Star Wars.

Dopo un atterraggio di fortuna su un misterioso pianeta nel mezzo di un vortice, i giocatori scopriranno di non essere soli nella loro nuova casa. Conosceranno personaggi nuovi di zecca e incontreranno altri giocatori in un fiorente hub social con tante attività, mentre giocano e competono in una serie di sfide.

Scontrarsi con i Predatori Tusken o vedere il Palazzo di Jabba su Tatooine; combattere contro gli stormtrooper su Endor o navigare attraverso la Morte Nera in simulazioni registrate all’Osservatorio. I giocatori potranno essere parte di una squadra o giocare da soli mentre si impegnano per salvare queste registrazioni storiche e per tenerle al sicuro dalla corruzione dilagante.

Tra gare sui Microfighter, nuove attrezzature e opzioni di personalizzazione, sfide con gli amici all’interno dell’Ippodromo, gli utenti scopriranno misteri e vivranno simulazioni che abbracciano l’intera galassia Star Wars. I fan, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), saranno particolarmente entusiasti di potersi immergere nelle ambientazioni di LEGO Star Wars, nuove e amatissime location fatte interamente di mattoncini LEGO.