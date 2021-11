Resident Evil: Welcome to Raccoon City arriva al cinema

Dal 24 novembre nelle sale statunitensi arriva Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Nell’attesa, Sony Pictures ha rilasciato il primo trailer ufficiale

Arriverà nelle sale americane il 24 novembre Resident Evil: Welcome to Raccoon City, reboot cinematografico della popolare saga survival horror dei videogame.

Nell’attesa, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Sony Pictures ha rilasciato il primo trailer ufficiale.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City promette di essere più fedele alla controparte videoludica rispetto ai film con Milla Jovovich.

La storia riprende quanto narrato nei primi due capitoli della saga originale di Capcom: i fatti di Villa Spencer, con la squadra speciale S.T.A.R.S., e la diffusione del virus T con il conseguente contagio di Raccoon City.

Diretto da Johannes Roberts, la distribuzione nei cinema americani è prevista per il 24 novembre.

Il cast

Hannah John-Kamen: Jill Valentine

Robbie Amell: Chris Redfield

Kaya Scodelario: Claire Redfield

Avan Jogia as Leon S. Kennedy

Tom Hopper: Albert Wesker

Donal Logue: Brian Irons

Neal McDonough: William Birkin

Lily Gao: Ada Wong

Chad Rook: Richard Aiken

Marina Mazepa: Lisa Trevor La Trama Quella che un tempo era la sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation, Raccoon City, è ora una città morente del Midwest. L’esodo della compagnia ha trasformato la città in una landa desolata con un grande male che si annida sotto la superficie. Quando questo male viene liberato, un gruppo di sopravvissuti dovrà collaborare per scoprire la verità dietro la Umbrella Corporation e restare in vita.